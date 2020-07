Jada Pinkett, esposa de Will Smith, confesó haber mantenido una relación extramatrimonial con el rapero August Alsina. | Fuente: AFP

Jada Pinkett Smith confesó haber mantenido una relación extramatrimonial con el rapero August Alsina, cuando ambos se conocieron en el 2015. La relación de ambos se dio cuando ella estuvo temporalmente separada de Will Smith, quien estuvo frente a ella al momento de revelarlo.

En su serie de Facebook Watch, “Red Table Talk”, Jada Pinkett se sentó en una mesa con su esposo Will Smith para conversar sobre su matrimonio. Las declaraciones se dieron, después de una semana de que August Alsina, de 27 años, confirmara haber salido con la actriz.

“Solo quería sentirme bien”, dijo la artista. “Había pasado tanto tiempo desde que me sentí bien. Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien”, agregó.

En ese sentido, Jada Pinkett contó que su relación con August Alsina demostró nuevamente su codependencia en pareja y tuvo que aprender a “romper en este ciclo”. Cuando la familia de Will Smith conoció al rapero, hace cuatro años y medio, él se encontraba “muy enfermo”.

“Solo esa idea de la necesidad de arreglar y atraer a las personas que necesitan ayuda, ya sea su salud o sus adicciones, hay algo en ese trauma infantil que parece que se puede solucionar arreglando a las personas en lugar de arreglarme a mí. Y creo que todo ese proceso con August realmente me mostró eso y estoy realmente agradecida por esa lección”, expresó Pinkett Smith.

ACORDARON SEPARARSE

Jada Pinkett y Will Smith decidieron separarse durante un tiempo y “encontrar la felicidad de cada uno”. En esos momentos, la estrella de “Viaje de chicas” manifestó haber experimentado mucho dolor, luego de distanciarse de su esposo y padre de sus hijos Jaden, de 22, y Willow, de 19.

“Tenía mucho dolor y estaba muy destrozada”, se sinceró. “En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo y, afortunadamente, tú y yo estábamos pasando por un proceso de curación de una manera muy diferente. Hicimos todo lo que podíamos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta de que eso no era posible”, manifestó.