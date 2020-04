"El Príncipe de Bel-Air" lanzó a la fama al actor Will Smith. | Fuente: Instagram

El actor Will Smith se reunió con el elenco de la famosa serie "El príncipe del rap", en su programa "Will From Home" que realiza durante la cuarentena.

En el reencuentro, hecho a solo unos meses del aniversario número 30 del lanzamiento de la comedia, Will Smith y Alfonso Ribeiro, quien dio vida a Carlton, tuvieron una interesante conversación.

El también productor de cine reveló cómo es que el protagonista de la serie terminó llevando su nombre. “La razón por la que el nombre de mi personaje es Will Smith es por ti, ¿recuerdas eso?”, expresó dirigiéndose a Ribeiro.

“Fue una idea tan profunda que tenías. Dijiste: 'porque la gente te va a llamar así por el resto de tu vida'”, confesó Will Smith. Sin duda, no fallaron con dicho pronóstico, pues a partir de allí, el intérprete ha realizado una exitosa carrera en Hollywood.

Consiguió una nominación al Oscar por su interpretación en "Ali" (2001). Además, ha tenido grandes éxitos como "En busca de la felicidad", "Hombres de Negro", "Soy Leyenda", entre otros.

PRIMER ÉXITO

"El príncipe del rap", producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996, marcó el éxito en la carrera de Will Smith. Actualmente, la serie está disponible en la plataforma de Amazon Prime y Netflix. A través de seis temporadas, narra las aventuras de Will, un joven de Filadelfia, quien se muda a la mansión de sus parientes los Banks en Bel-Air.

El elenco estuvo conformado por Alfonso Ribeiro (Carlton), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reid (tía Vivian), James Avery (tío Phil) y Joseph Marcell (Geoffrey).