Yuliana Peniche rompió su compromiso con el futbolista 'Parejita' López. | Fuente: Twitter

Antes de su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, la actriz Yuliana Peniche se mostró triste al confirmar la ruptura de su relación con su prometido José Luis López Monrroy, futbolista más conocido como ‘Parejita' López.

La recordada actriz de ‘María la del barrio’ reveló que después de dos años de relación con el deportista, ambos decidieron tomar caminos por separado ya que la famosa ‘Alicia’ sintió que ha pasado mucho tiempo desde que recibió el anillo de compromiso y no se concretó la boda.

“Creo que no íbamos para el mismo lado y no teníamos el mismo plan así que lo mejor fue terminar, porque no íbamos a pasar a otro nivel”, comentó Yuliana Peniche mientras derramaba unas lágrimas.

A ello, la actriz mexicana contó que su mascota falleció por lo que sentía también un gran dolor. El juez del programa Ariel López Padilla se acercó a ella para darle unas palabras de aliento antes de presentarse en escena.

Yuliana Peniche revive su papel de 'Maldita lisiada'

Las actrices Itatí Cantoral y Yuliana Peniche, volvieron a interpretar a sus personajes de "María la del barrio" para revivir una de las escenas más recordada en el mundo de las telenovelas.

Soraya y Alicia volvieron a la televisión, gracias a un programa de televisión mexicana, aunque en escenarios distintos. Con ayuda de la tecnología, sus actuaciones fueron unidas para que el público pueda disfrutar de la escena.

Como se recuerda, la producción protagonizada por Thalía fue emitida por primera vez en 1995, pero fue el personaje de Itatí Cantoral (Soraya) la que se robó el cariño del público.

Muchos recuerdan su frase "maldita lisiada" dirigida a Alicia (Yuliana Peniche), una pobre paralítica que estaba en su poder.

