Zion sigue hospitalizado: “Se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar”

El reguetonero puertorriqueño continúa internado tras sufrir un accidente de tránsito. Su equipo informó que se recupera favorablemente y desmintió los rumores sobre fracturas o una cirugía.

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, permanece hospitalizado en el Centro Médico de Río Piedras, en San Juan (Puerto Rico), tras sufrir un accidente de tránsito la noche del lunes 6 de octubre, alrededor de las 7 p.m., mientras conducía un vehículo todoterreno.

La noticia causó preocupación entre sus fans. Su disquera, Baby Records, y su agencia de representación, Nu Form Management, confirmaron los hechos a través de un comunicado y agregaron: “Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada y estamos a la espera de nuevas actualizaciones”.

¿Cómo se encuentra Zion?

Este miércoles, ambas entidades difundieron un nuevo comunicado en el que ofrecieron un parte alentador sobre la salud del intérprete de Zun Da Da: “Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”.

El mensaje añadió que el artista “se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar”. “Zion promete volver más fuerte que nunca... Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos de su nuevo álbum The Perfect Melody 2”.

De acuerdo con su familia, el artista puertorriqueño se encuentra estable y fuera de peligro.Fuente: Instagram: @zion

Familia y representantes aclaran su estado

Ante las cámaras de Telemundo, su hermana Brigitte Machado llevó tranquilidad a los fanáticos: “Él está estable, fuera de peligro y en recuperación. Agradecemos las muestras de cariño y las oraciones, porque son efectivas. Toda la familia está contenta; todos hemos podido verlo”.

Por su parte, Andrés Bustamante, uno de sus representantes, ofreció más detalles sobre el accidente y desmintió versiones falsas: “Zion está alerta, está saliendo poco a poco. Sufrió un sangrado en la cabeza que fue completamente controlado. No tiene fracturas ni fue sometido a cirugía, solo algunas raspaduras propias de un accidente en moto”.

Asimismo, Bustamante relató que el incidente ocurrió cuando el artista se encontraba a pocos metros de un restaurante donde planeaban cenar: “Perdió el control del vehículo todoterreno. No fue más que eso. Permanecerá internado unos días más para completar los exámenes médicos”.

Un día antes del accidente, Zion había sido visto en la celebración del cumpleaños de Tito El Bambino, acompañado por una modelo colombiana.Fuente: Instagram: @titobambinoelpatron

Lo que se sabe del accidente

El pódcast Lo Sé Todo difundió imágenes del cantante horas antes del accidente, en Villa Cristina, en el municipio de Coamo. En los videos, Zion aparece conduciendo un four track azul, vestido con gorra, camiseta con las iniciales de Nueva York, jeans desgarrados y zapatillas urbanas.

Según el programa, el artista se encontraba acompañado por la modelo colombiana Cristina Camargo, quien viajaba como pasajera en el vehículo al momento del accidente. Ambos fueron vistos sin casco, disfrutando del día antes del incidente. Un día antes, habían asistido juntos al cumpleaños del también reguetonero Tito El Bambino.

