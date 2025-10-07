Últimas Noticias
Con pronóstico reservado: hospitalizan al reguetonero Zion tras sufrir un accidente en Puerto Rico

Zion es hospitalizado
Zion es hospitalizado | Fuente: Instagram: @zion
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El reguetonero puertorriqueño permanece hospitalizado con pronóstico reservado tras sufrir un accidente de tránsito. Su equipo pidió respeto y oraciones mientras esperan su evolución.

El reguetonero puertorriqueño Zion permanece hospitalizado en una clínica de Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno, según informó la agencia EFE.

“Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, indicaron Baby Records, su disquera, y Nu Form Management, su empresa de representación, a través de un comunicado difundido en Instagram.

Las entidades precisaron que la condición médica del cantante se mantiene reservada, mientras el equipo médico continúa evaluando su evolución.

Zion

ZionFuente: Instagram: @zion

¿Cómo se encuentra Zion?

“Estamos a la espera de nuevas actualizaciones. Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”, añadieron.

Asimismo, el comunicado agradeció las muestras de cariño del público: “Agradecemos profundamente las oraciones, el amor y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento”.

Finalmente, su equipo aclaró que cualquier novedad sobre la salud de Zion —cuyo nombre real es Félix Ortiz Torres— será comunicada únicamente a través de canales oficiales.

Zion

ZionFuente: Instagram: @zion

¿Quién es Zion?

A sus 44 años, Zion es una de las voces más influyentes del reguetón. Durante más de dos décadas formó parte del exitoso dúo Zion & Lennox, conocidos por clásicos del género como Hay algo en ti y Pierdo la cabeza, además de colaboraciones con artistas internacionales como J Balvin (Otra vez) y María Becerra (Berlín).

En noviembre de 2024, el dúo anunció su separación después de una extensa trayectoria conjunta. Sin embargo, meses más tarde sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse en uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny, No Me Quiero Ir De Aquí, en el Coliseo de Puerto Rico.

Ya en su etapa como solista, Zion ha continuado cultivando éxitos con temas como Zun Da Da y Fantasma, reafirmando su lugar como una figura clave del reguetón moderno.

