"Me encantaría que grabemos juntos": Líder de ‘Clavito y su Chela’ defiende incursión de Christian Cueva en la cumbia

Robert Muñoz Farfán, cantante y líder de la agrupación Clavito y su Chela, expresó su deseo de poder grabar una canción con Christian Cueva, quien recientemente oficializó su incursión en la cumbia con la canción El perro del hortelano, junto a su pareja Pamela Franco.

El músico de cumbia, conocido como 'Clavito', defendió que el futbolista peruano haya empezado su carrera musical. Además, halagó el gusto que Cueva siempre ha mostrado por la cumbia.

"Creo que el mundo de la música es para disfrutar y compartirlo. Él (Christian Cueva) siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo que incursione y le deseo muchos éxitos en lo que haga", manifestó.

Del mismo modo, reveló que estaría encantando de poder cantar algún tema con el exintegrante de la Selección Peruana, invitándolo a su estudio para cualquier grabación.

"Me encantaría [que grabemos juntos] porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un ‘feat’ con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar", señaló en diálogo con Trome.

El último sábado, Christian Cueva apareció cantando en el videoclip El perro del hortelano junto a su pareja Pamela Franco. El video fue difundido por redes sociales y YouTube, donde cuenta con más de 256 000 vistas.