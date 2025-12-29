Últimas Noticias
"Me encantaría que grabemos juntos": Líder de ‘Clavito y su Chela’ defiende incursión de Christian Cueva en la cumbia

Robert Muñoz, 'Clavito', mostró su deseo de grabar tema musical con Christian Cueva.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Las puertas de mi estudio están abiertas", dijo Robert Muñoz, vocalista de ‘Clavito y su Chela’.

Robert Muñoz Farfán, cantante y líder de la agrupación Clavito y su Chela, expresó su deseo de poder grabar una canción con Christian Cueva, quien recientemente oficializó su incursión en la cumbia con la canción El perro del hortelano, junto a su pareja Pamela Franco.

El músico de cumbia, conocido como 'Clavito', defendió que el futbolista peruano haya empezado su carrera musical. Además, halagó el gusto que Cueva siempre ha mostrado por la cumbia.

"Creo que el mundo de la música es para disfrutar y compartirlo. Él (Christian Cueva) siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo que incursione y le deseo muchos éxitos en lo que haga", manifestó.

Del mismo modo, reveló que estaría encantando de poder cantar algún tema con el exintegrante de la Selección Peruana, invitándolo a su estudio para cualquier grabación.

"Me encantaría [que grabemos juntos] porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un ‘feat’ con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar", señaló en diálogo con Trome.

El último sábado, Christian Cueva apareció cantando en el videoclip El perro del hortelano junto a su pareja Pamela Franco. El video fue difundido por redes sociales y YouTube, donde cuenta con más de 256 000 vistas.

Robert Muñoz Farfán es vocalista, fundador y líder de la agrupación Clavito y su Chela.
| Fuente: Instagram (clavitoysuchela_oficial)

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva reveló que ya tiene planes de boda con Pamela Franco. El futbolista peruano mencionó que ya piensa en un eventual matrimonio con la cantante de cumbia, quien lanzó su reciente éxito El perro del hortelano.

Fue en una entrevista con Daniel Marquina y Mariella Zanetti, en radio MegaMix, que el futbolista peruano confesó lo que piensa de su relación para el 2026. “Sí o sí se tiene que dar (la boda)”, expresó el popular ‘Aladino’.

"Primero estoy saliendo de un tema legal. Pero sí, me gustaría casarme. Quiero acabar el año bien. Eso es lo importante. Comenzar un año nuevo. [El matrimonio] sería de mitad de año de 2026 para adelante”, declaró el exvolante de la Selección Peruana.

Por otro lado, no descartó tener hijos con la intérprete de Dile la verdad. “Sí, lo hablamos. Pero siempre, nuestra prioridad es ver por nosotros y nuestros hijos”, sostuvo.

Pamela Franco y Christian Cueva presentan su nueva canción

Pamela Franco y Christian Cueva presentaron su nuevo tema El perro del hortelano, el cual llegará este verano a varios radios a nivel nacional.

“Estoy feliz por este momento. Pamela tiene su trayectoria como artista, como cantante. Hoy sacamos una canción que realmente ya lo habíamos pensado hace mucho tiempo. La verdad creo que será un boom”, resaltó Cueva.

Del mismo modo, el futbolista señaló que la idea de la canción fue de Pamela Franco y que la letra fue hecha por el compositor peruano Carlos Rincón. “Yo siempre la apoyé”, añadió.

Asimismo, la propia Pamela Franco se contactó vía telefónica a radio MegaMix para dar más detalles de la nueva canción con su pareja. “Ya falta poco para que se estrene el videoclip”, declaró.

“Nos hemos bacilado. Cuando la gente lo vea, se va a bacilar. Christian no solo canta, sino que también actúa. Él es ‘mil oficios’. Canta, anima, hace de productor, mánager. También hace de seguridad. Lo importante es que todo lo hace bien. Estoy enamorada”, mencionó.

