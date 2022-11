Aaron Picasso, el primer Jaimito de 'Al fondo hay sitio', se volvió viral luego de dar a conocer un video que ha llamado mucho la atención de sus seguidores. | Fuente: Instagram

Aaron Picasso, el actor que interpretó a 'Jaimito' en las primeras temporadas de 'Al fondo hay sitio', se hizo viral en TikTok luego de compartir un video donde -a modo de broma- increpa a su colega Jorge Guerra por "haberle quitado" el papel que lo llevó a la popularidad. Y es que las redes sociales se han encargado de avivar una supuesta rivalidad entre ambos desde el inicio de los nuevos episodios de la teleserie.

Recordemos que el joven influencer tuvo la intención de volver a interpretar al hijo menor de 'Charito' (Mónica Sánchez) en la novena temporada del programa, desafortunadamente no logró pasar el cásting y el papel quedó en manos de Guerra, ahora conocido como 'Jimmy'.

En el video en mención, el celular de Picasso se moja y provoca que el sistema táctil active un chat con Jorge Guerra. Previamente, ambos habían tenido una conversación donde descartaban cualquier sentimiento de odio mutuo, pero las gotas de agua hicieron perder el control de su teclado y terminaron por digitar un mensaje lleno de rencor: "Tú me has quitado mi papel".

Para su mala suerte, el descontrol de su teclado logra activar otro chat con la producción de 'Al fondo hay sitio': "¿Cuándo me llaman para actuar en otro papel? Aunque sea para ser el flaco de July", se lee en el mensaje. Lo cierto es que, en más de una oportunidad, Picasso admitió sentirse triste y apenado por no regresar a 'Al fondo hay sitio' pues, aunque ha tenido las ganas de volver a interpretar a su personaje, desconoce las razones por las que los creadores de la exitosa teleserie no lo han vuelto a llamar.

¿Cuánto ganaba Aaron Picasso cuando interpretaba a Jaimito Gonzales?

Era el 2009 cuando un Aaron Picasso, de nueve años, apareció por primera vez en la pantalla chica peruana como el menor de los hermanos Gonzales en "Al fondo hay sitio". Después de cuatro años, sin embargo, tuvo que alejarse de la ficción.

Actualmente, el joven actor ha estado ofreciendo en sus redes sociales algo de contenido relacionado a la teleserie con la que saltó a la fama. Por ello, no fue casual que en una entrevista para "Sin presupuesto", un canal de YouTube, le preguntaron por su paso en la producción.

Una de las interrogantes, precisamente, giró en torno a su sueldo en "Al fondo hay sitio". "¿Puedes revelar cuánto ganabas en la tele?", le preguntaron a Aaron Picasso. Y él respondió: "Yo ganaba 1500 soles en la primera temporada".

Seguidamente, el también influencer contó que ese dinero solía gastarlo en golosinas y juegos. "Lo que me compraba eran caramelos, me compré un Play Station, ropa", relató. Además, aconsejó: "Ahorra, compadre, porque eso te va a servir en un futuro".

