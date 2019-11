Abogado de Jefferson Farfán sobre película del futbolista: “Se protege la imagen y la voz de sus hijos”

El abogado de Jefferson Farfán calificó de excesiva las declaraciones de Melissa Klug. | Fuente: Composición

La cinta “La Foquita: El 10 de la calle”, basada en la vida del futbolista peruano Jefferson Farfán, generó en la última semana más de una controversia. Melissa Klug, expareja del seleccionado, anunció que tomaría acciones legales contra el jugador de Lokomotiv Moscú por no haberle consultado que sus hijos aparecerían en la cinta biográfica.

A partir de esta polémica, el abogado de Jefferson Farfán, Enrique Pardo Figueroa, se pronunció sobre este enfrentamiento legal en el programa “Mujeres al mando”. “La película es una historia novelada de la vida del Sr. Farfán y enfoca diversas facetas de su vida como persona, jugador de fútbol y como padre”, dijo el letrado.

En ese sentido, de acuerdo con el abogado de la ‘Foquita’, la aparición de los hijos del futbolista en el filme corresponde a mostrar un aspecto real de su vida —su paternidad—, que además se encuentra representado en actuaciones y no en personas reales. “Se protege la imagen y la voz de sus hijos con dos actores, en ningún momento se les está exponiendo”, señaló.

“UN EXCESO ABSOLUTO”

Como se recuerda, Melissa Klug indicó en una entrevista al diario Trome que no fue consultada por la aparición de sus hijos en “La Foquita: El 10 de la calle”. “Nosotros [Farfán y Klug] tenemos un acuerdo donde no pueden figurar [sus hijos]. A mí nadie me ha pedido permiso. No he recibido una carta ni nada. Mi abogado lo está viendo”, dijo entonces.

Por esa razón, el abogado de Farfán calificó de “exceso absoluto” que la expareja de la ‘Foquita’ señale que se esté buscando lucrar con sus hijos. “Es un exceso absoluto, nadie está lucrando, se trata de la vida del señor Farfán y no de los niños. Poner a los niños como que están lucrando es cosificarlos, es ponerlos como bienes, que son materia de intercambio comercial”, manifestó.

Vale resaltar que Jefferson Farfán y Melissa Klug cuentan con dos hijos, fruto de su relación que inició en el 2005 y culminó más de 8 años de convivencia después.