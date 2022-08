Areliz Estefanía Benel Bolaños, es una actriz y modelo peruana, se le conoce especialmente por ser Shirley Gonzales Pachas en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram

La actriz Areliz Benel se hizo conocida luego de darle vida a ‘Shirley’ en “Al fondo hay sitio”. Si bien su personaje tuvo un cierre en la serie nacional, la artista dejó en claro que no regresará con ese papel porque esa etapa ya pasó.

Por medio de su cuenta de TikTok, la figura pública comentó que no desea saber nada de esta producción y está enfocada en su carrera y solo les dedicará tiempo a los fanáticos que no la recuerden por la serie.

"Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. Me interesa la cantidad de seguidores de gente que me siga por mí como Areliz, artista o actriz", escribió Areliz Benel en los comentarios de su video.

"No me arrepiento, pero eso ya pasó hace cinco años y el futuro me emociona más que el pasado por eso no le doy tanto interés a los que ya pasó. Sin embargo, siempre guardaré cariño a sus comentarios y a mi personaje, pero ya no me genera interés, ahora estoy en otro lugar y momento", agregó.

Así respondió Areliz Benel a sus seguidores en TikTok. | Fuente: Captura de pantalla

Areliz Benel: "No soy como Shirley de 'Al fondo hay sitio'"

A diferencia de Shirley, su personaje en “Al fondo hay sitio”, la actriz Areliz Benel se confesó poco enamoradiza, y prefiere que sean los hombres quienes tomen la iniciativa.

“'Shirley' es muy impulsiva, le gusta quitarle el novio a las demás. Se puede decir que le gusta jugar con el poder de la coquetería, y las estrategias que emplea para conseguir lo que quiere”, señaló al diario Trome.

“Felizmente, somos dos personas diferentes. Nunca me fijaría en un hombre que tiene pareja. A diferencia de 'Shirley' que busca a los chicos, prefiero que ellos me busquen a mí. Lo que sí pasa es que algunos creen que yo soy 'Shirley' y se mandan con todo, con piropos. A veces siento esas miradas matadoras, pero supongo que se confunden”, agregó.

Además, se refirió a su personaje y afirmó que lo que sucedió con Shirley es lamentable. “Como televidente siento mucha desilusión por lo sucedido, pero es cierto, el amor no se puede basar en una mentira. Por eso, Shirley me da pena, pues cuando descubrió el amor y se enamoró de verdad, no puede alcanzar la felicidad”, indicó Areliz al medio local.

