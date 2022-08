Jorge Guerra Wiesse da vida a un adulto Jaimito en la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Jorge Guerra Wiesse | Fotógrafo: Daniel Ysidro

Para encarnar a Jaimito Gonzales en la novena temporada de "Al fondo hay sitio", el actor Jorge Guerra Wiesse debió atravesar por una audición que tuvo tres etapas. La primera fue a solas, en la segunda compartió diálogo con Karime Scander y en la tercera con Erick Elera. Hasta que, finalmente, consiguió el esperado papel.

Sin embargo, antes de él, dos actores ya habían interpretado al menor de la familia Gonzales: Aaron Picasso y Andrés Mesías. El más recordado fue el primero de estos intérpretes, quien de hecho volvió a postular para el mismo rol en la nueva entrega de la teleserie, pero no lo consiguió.



Quizás por todo ello, las comparaciones suelen salir a flote cuando se habla de este personaje entrañable de "Al fondo hay sitio". Y aunque a Jorge Guerra no le molestan las comparaciones, le parece que "no deberían hacerlas".

"Es como preguntarte, cuál es el mejor Spider-Man. Para mucha gente, es mejor Tom Holland, para otros es Tobey Maguire y Andrew Garfield. A mí me encantan los tres, pero cada uno hizo algo distinto. Acá es lo mismo. Igual es difícil poder llenar los zapatos de otra persona, siempre habrá críticas. Por eso, me parece sin sentida las comparaciones", dijo al diario La República.



Llegar a "Al fondo hay sitio": "Algo totalmente distinto"

Hasta antes de "Al fondo hay sitio", Jorge Guerra Wiesse había formado parte de elencos de teatro y también había participado en la película independiente "La bronca", que se estrenó en 2019 y en la que compartió roles con los actores Rodrigo Palacios y Rodrigo Sánchez Patiño.

Por eso, cuando fue contactado a través de Instagram para encarnar a Jaimito Gonzales, se mostró bastante alegre y empezó a "crear ideas de cómo lo iba a llevar y con quiénes iba a trabajar más seguido". "Los Gonzales me parecían mucho más divertidos, fue un reto para mí, algo totalmente distinto a lo que había hecho antes", indicó.

En "Al fondo hay sitio", el personaje de Guerra vive una suerte de amor imposible con Alessia Montalván, encarnado por Karime Scander. Para el actor, existe una "química" entre él y la actriz. "Los dos trabajamos muy bien juntos y nos apoyamos antes de cada escena", relató.

Frente a las comparaciones entre Jaimito y su hermano mayor, Joel, el intérprete de 24 años manifestó que "hay una diferencia total" entre ambos. "Las personalidades son distintas. Jaimito es más reservado, Joel es más mandado; Jaimito duda un montón las cosas que hará y Joel es bien independiente".

Un rasgo, sin embargo, lo une al inocente Jaime: también es enamoradizo. "Pero no soy tan impulsivo", repuso, "trato de pensar mucho más las cosas".



Erick Elera sobre el nuevo Jaimito: "Ha entrado muy bien en la onda"

La novena temporada de "Al fondo hay sitio" puso ante las cámaras a un nuevo Jaimito Gonzales, esta vez interpretado por Jorge Guerra Wiesse. Su relación tirante y cariñosa con su hermano, Joel, ha causado más de un elogio, empezando por el mismo Erick Elera.

"Jorge ha entrado muy bien en la onda. Está demostrando por qué es el personaje, ¿no? Tiene una situación bastante importante, tenía que recaer en alguien que, de alguna manera, tenga la experiencia. Bien ganado el personaje", dijo el actor en julio pasado al programa "Estás en todas".

Según Erick Elera, su colega consiguió escenas que han "hecho llorar" al mismo tiempo que reír al público. Lo dijo en alusión a aquellas secuencias de "Al fondo hay sitio" en las que Jaimito se presta a cantar contra los romances con 'pitucas' o cuando lloró por el rechazo de Alessia Montalván.

Ambos personajes, de hecho, vienen sufriendo de mal de amores en la nueva entrega de la teleserie, que desde su estreno en junio pasado, continúa compitiendo por mantenerse en los primeros puestos de ráting.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).