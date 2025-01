'Al fondo hay sitio': con el regreso de Sergio Galliani, actores de la serie iniciaron las grabaciones de la nueva temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de tomarse vacaciones, el elenco de serie Al fondo hay sitio se reunió nuevamente para dar inicio a las grabaciones de la temporada número 12. El reecuentro del elenco tuvo lugar en los estudios de Pachacámac, el lugar habitual donde se graba la serie. En ese sentido, los actores y el equipo de producción se encuentran expectantes por lo que deparará esta nueva entrega.

Con los nuevos capítulos a la vuelta de la esquina, el público ya se pregunta: ¿Qué sucederá con Joel y Jimmy? ¿Qué destino le aguarda a Francesca? ¿Qué planes tiene Miguel Ignacio tras su sorpresivo regreso a la serie para asumir el control de la Corporación Maldini? Estas y otras inquietudes mantienen en vilo a los televidentes tras el final de la undécima temporada.

Al fondo hay sitio, que se estrenó el 30 de marzo de 2009, llegó a su fin en diciembre de 2016 después de 8 temporadas. Sin embargo, tras un pausa de 5 años y medio, la serie regresó el 22 de junio de 2022, con su temporada 9.

Con el inicio de las grabaciones de la temporada 12, la producción promete seguir cautivando a su audiencia con nuevas tramas, giros inesperados y el característico humor que la ha convertido en un referente de la televisión nacional.

'Al fondo hay sitio' ya inició las grabaciones de su temporada 12. | Fuente: Instagram: Giovanni Ciccia

Sergio Galliani habla de su regreso a Al fondo hay sitio

Sergio Galliani sorprendió con su regreso a Al fondo hay sitio. Fue en el capítulo final de la temporada 11 de la serie, emitido el último 20 de diciembre, cuando el actor peruano reapareció con su icónico personaje de Miguel Ignacio de Las Casas para tomar el control de la Corporación Maldini.

Han pasado varios días de aquella inesperada escena, y ahora el intérprete habla de cómo se sintió al regresar a la televisión peruana como uno de los villanos más queridos de la serie y que tuvo su última aparición en la octava temporada el 2016.

"Me ha encantado (regresar como Miguel Ignacio). Las redes se movieron descomunalmente con esos segundos donde aparecí en el último capítulo y todo el mundo me ha llamado. Es increíble todas las reacciones que me han llegado en redes", declaró para América Espectáculos.

Asimismo, Galliani comentó que la producción de Al fondo hay sitio lo llamó "en el momento justo" para volver a la serie. "Ahora regreso más recargado que nunca porque vengo con siete años de gasolina a tope", recalcó.

Además, dijo que tuvo un gran recibimiento por parte del elenco, el equipo de producción, los directores, maquilladores, y “sus compañeros de toda la vida”. "Nachito llega a romper todo. A tener poder. Ya todo el mundo me pregunta si ya tengo secretaria", agregó.

Sergio Galliani hace un recorrido por los camerinos de los actores de Al fondo hay sitio | Fuente: Instagram: Sergio Galliani

