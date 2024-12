Sergio Galliani regresó a 'Al fondo hay sitio' para controlar la Corporación Maldini como Miguel Ignacio de las Casas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último episodio de la temporada 11 de Al fondo hay sitio confirmó el regreso de Miguel Ignacio de las Casas, el personaje interpretado por Sergio Galliani. Esta inesperada reaparición ha puesto de vuelta y media la trama, ya que el popular 'Nachito' tomará el control de la Corporación Maldini, como accionista mayoritario.

Desde el final de la temporada 8 de la serie, poco se sabía del destino de este personaje. Sin embargo, su regreso se dio en una escena junto a Antonia Beltrán, madre de Diego Montalbán.

Decepcionada por las acciones de su familia, Antonia decide transferir el 51 % de las acciones de la corporación a Miguel Ignacio, un aliado que comparte su rechazo hacia Francesca Maldini.

Los seguidores de Al fondo hay sitio tendrán que esperar hasta la próxima temporada para ver cómo este personaje influirá en el destino de la familia Maldini y el futuro de la corporación.

Sergio Galliani había descartado su regreso a Al fondo hay sitio

Sergio Galliani ya había recibido una oferta para regresar a Al fondo hay sitio y ponerse nuevamente en la piel de Miguel Ignacio de las Casas para el inicio de la segunda etapa de la serie. Sin embargo, le dijo no a la invitación.

"Afortunadamente continúan llegando miles de proyectos, pero siempre digo que no, no y no. Me invitaron para la renovación de Al fondo hay sitio y otras novelas más, pero opté por rechazarlas", afirmó en el programa La Lengua de Jesús Alzamora.

El músico y actor había dicho que su elección de no participar en las nuevas temporadas de la serie se debe a su deseo de disfrutar plenamente de los años que le quedan por vivir. Fue así como decidió apartarse del trabajo en televisión y enfocarse en las actividades que le apasionan.

"Yo no hago televisión hace años. Hay un mito en las carreras públicas, si no te ven en pantalla, se preguntan de qué estás viviendo y de qué estás comiendo, hasta mis sectoristas del banco se preocupan. Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado", comentó Galliani.

El esposo de Connie Chaparro agregó que no podría alcanzar la edad de 100 años si regresa a Al fondo hay sitio debido al agotador ritmo de trabajo que implica estar en grabaciones. "No dedicaré 12 horas a esto ahora [...] Vengo de una familia longeva, quiero envejecer de pie. Siempre he trabajado con la mente, por eso disfruto de caminatas en la montaña y otras actividades", afirmó.

