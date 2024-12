"Me comí el cuento de que éramos una familia": Christian Thorsen decepcionado tras su salida de 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Thorsen habló nuevamente de su paso por Al fondo hay sitio, serie a la que ingresó sin necesidad de hacer casting, según dijo, porque ya había trabajado con los mismos guionistas y productores en Mil oficios. "Efraín (Aguilar) me preguntó si quería participar y le dije que era una idea estupenda", contó.

El actor interpretó a Raúl del Prado, el interés amoroso de 'Charito' Gonzales (Mónica Sánchez). De acuerdo con sus declaraciones, su personaje conectó rápidamente con el público gracias al contraste social entre ambos personajes. "Descubrieron una mina de oro al encontrar una razón creíble para que gente de clase media baja o baja estuviera metida en un ambiente de clase alta", comentó a Infobae.

Sin embargo, la relación de Thorsen con la producción no fue del todo armoniosa. Explicó que su salida da Al fondo hay sitio ocurrió de forma sorpresiva y nada cordial. "A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, que me dieran la mano y me dijeran: 'Christian, ya no vas más, gracias por todo'. Me hubiera ido súper tranquilo a mi casa. Eso de maltratarte no lo entenderé nunca", expresó.

No tuvo el respaldo de sus compañeros de Al fondo hay sitio

Christian Thorsen también expresó su decepción por la falta de respaldo de sus compañeros cuando decidió demandar a América TV. "Yo me comí el cuento de que éramos una familia. No fue así. Entiendo que cada uno cuida su trabajo, pero no ver lo que pasa a tu alrededor no es lo más recomendable", explicó. Actualmente, mantiene contacto con pocos miembros del elenco, como Gustavo Bueno y Nataniel Sánchez.

Pese al éxito de su personaje, el actor afirmó que no regresaría a Al fondo hay sitio. Esta decisión, según precisó, responde a cuestionamientos sobre las condiciones laborales. También cuestionó el tipo de humor que predomina en las historias, señalando que no se alinea con lo que considera necesario para la televisión peruana.

"El humor de burlarse del otro no me gusta, no es sano ni bueno. Lamentablemente, el humor peruano va por ese lado. He visto muy poco de las nuevas temporadas. Entiendo que para los guionistas no debe ser fácil; llevan haciendo esto diariamente desde Mil Oficios", comentó.

Christian Thorsen revela cuál era el final original de Raúl del Prado en Al fondo hay sitio

Christian Thorsen reveló un detalle desconocido sobre la historia de su personaje. Según el actor, el final original de Al fondo hay sitio contemplaba que Raúl y Charito terminaran juntos, a diferencia de lo que finalmente ocurrió, cuando la matriarca de los Gonzales se quedó con Koky Reyes (Paul Vega).

"Ese era el final, que ellos se quedaran juntos", afirmó. Sin embargo, este descenlace no llegó a filmarse debido a su abrupta salida de la producción.

Por último, Thorsen cree que su despido respondió a razones económicas. "Me sacaron para ahorrarse mi sueldo. Como no estábamos en planilla, era fácil sacarte y luego traerte con la excusa de que el personaje estaba de viaje. Yo sé que esa era la intención conmigo", concluyó.