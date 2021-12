Erick Elera regresa a la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Facebook | Erick Elera

El retorno de "Al fondo hay sitio" no sólo fue una buena noticia para los seguidores de la teleserie, sino también para sus protagonistas. Uno de ellos es Erick Elera, quien luego de reencontrarse con parte del elenco, dijo estar emocionado de volver a interpretar a Joel Gonzáles.

El actor llegó hasta las instalaciones de los estudios en Pachacámac para grabar las primeras escenas de la nueva temporada. En el lugar aprovechó las cámaras para dar sus impresiones sobre el regreso de esta exitosa producción que había llegado a fin en diciembre de 2016.

"Estoy muy emocionado y lo digo de todo corazón, siempre he dicho que admiro a todos mis compañeros y los he extrañado demasiado. Estar acá de nuevo, la vibra que tienen todos, recién estamos empezando a grabar y es como mucha alegría y hay la energía de siempre, estoy tan contento”, señaló al programa "Estás en todas".

ESCENA FAVORITA

Elera también reveló que le gustaría volver a grabar la divertida escena de la escalera, recurso del que se valía para llegar hasta la habitación de su pareja en la ficción, Fernanda de las Casas, aunque todavía se desconoce si el personaje volverá a ser interpretado por Nataniel Sánchez.

"Fueron ocho años de la serie más importante de todos los tiempos. No pensé que iba a ser tanto el éxito cuando entré a la serie. Sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad y lo hice al máximo. Ahora seguir aprovechando y seguir soñando, para mí es un lujo y siempre lo será”, expresó.

"Al fondo hay sitio": lo que revela su 'teaser'

El video promocional de "Al fondo hay sitio" apunta que ahora el set de grabación de su nueva temporada será en Pachacamac, donde quedan los estudios de América TV.

Además, en los primeros segundos del clip aparecen el mayordomo Peter y Francesca Maldini al barrio de San José, espacio donde se desarrolla la serie "De vuelta al barrio", que está próxima a emitir su último episodio.

"No sé qué decirte, Peter, la casa es preciosa, pero me da miedo", sostiene el personaje interpretado por Frayssinet. Y el mayordomo repone: "No se preocupe, madame, que aquí no nos van a encontrar".

Sin embargo, en ese preciso momento, aparece el microbús conducido por Pepe, y de allí bajan Tito, la Teresita, Félix y don Gilberto Collazos, junto con una gallina y dos perros. También se estaciona a un lado Joel González, quien maneja su conocido 'Taxi Churro'.

Peter y Francesca no esconden su sorpresa frente a la llegada de los González. Y estos últimos hacen caso omiso a este asombro y entran en la mansión del barrio de San José, donde nuevas historias tendrán lugar luego de que, en 2016, "Al fondo hay sitio" emitiera su último capítulo.

