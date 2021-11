Jean Franco Vértiz dio vida al popular 'Potter' en la teleserie "Al fondo hay sitio". | Fuente: Composición

El actor Jean Franco Vértiz, quien alcanzó cierta popularidad al interpretar al personaje apodado como 'Potter' en la teleserie cómica "Al fondo hay sitio", se encuentra hospitalizado y con un respirador artificial.

El hecho fue confirmado por sus familiares, quienes a través de sus redes sociales pidieron una cadena de oración por la salud del intérprete, agravada por un cuadro de neumonía que se produjo tras contraer la COVID-19, según un comunicado de prensa.

"Orando por tu recuperación, Jean Franco Vértiz, estamos contigo y con tu familia, te estamos esperando flaquito. Muchas gracias a todos los que puedan acompañarnos [en la misa virtual]", escribió Cecilia Andrade, prima de Jean Franco Vértiz, en su cuenta de Facebook.

Pese a que ya no participaba en producciones televisivas, el actor continuó su trayectoria sobre las tablas, donde participó en diversas obras de teatro. En "Al fondo hay sitio" hizo del hermano de Cayetana Bogani, personaje interpretado por Alessandra Denegri.

La prima de Jean Franco Vértiz viene realizando una cadena de oraciones por la salud del actor, recordado por su papel en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Facebook / Cecilia Andrade

"Al fondo hay sitio" a cinco años

En diciembre de 2016, "Al fondo hay sitio" emitió su último capítulo y, desde entonces, los miembros de su elenco han pasado por diversas producciones. La última que reunió a varios de ellos es "De vuelta al barrio", teleserie de corte cómico que está próxima de llegar a su final.

La primera emisión del programa creado por Efraín Aguilar fue en marzo de 2009. A lo largo de siete años, tuvo un total de ocho temporadas y contó con varios capítulos que batieron récords de audiencia en la televisión peruana.

En los últimos días, circulan rumores sobre un posible regreso de "Al fondo hay sitio" a la pantalla chica nacional. Sin embargo, no existe todavía una confirmación oficial por parte de los supuestos involucrados ni se ha anunciado su lanzamiento.

Con un reparto en el que destacaba Adolfo Chuiman, Irma Maury, Gustavo Bueno, Magdyel UGaz, Mónica Sánchez, Yvonne Frayssinet, Karina Calmet, Sergio Galliani, entre otros, "Al fondo hay sitio" catapultó la carrera de intérprtes como Erick Elera, Mayra Couto, Nataniel Sánchez y Andrés Wiese.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.