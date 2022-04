Magdyel Ugaz dio detalles de lo que será su personaje de ‘Teresita’ en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Composición

Tras el esperado regreso de “Al fondo hay sitio”, Magdyel Ugaz dio detalles de lo que será su personaje de ‘Teresita’ en la nueva temporada de la serie de se estrenará próximamente. En su reencuentro con los demás actores, visitó las locaciones y los vestuarios que se pondrá:

“Si los vestuarios de la ‘Teresita’ ya eran un escándalo estos vienen recargados. Estoy proponiéndole cosas a Gigio (Aranda) que me encantaría explorar con la ‘Tere’. He leído los tres primeros guiones y me pareció que están bravos”, dijo para América Tv.

Además, Magdyel Ugaz recordó con nostalgia la canción de inicio de “Al fondo hay sitio” que es interpretada por Tommy Portugal:

“La canción me generó sentimientos encontrados, cuando acabó me dio tristeza. La serie fue muy especial porque han pasado 5 años y la gente la sigue recordando con mucho amor”, señaló.

Los nuevos "jales" de "Al fondo hay sitio"

Uno de los nuevos “jales” de “Al fondo hay sitio” es la actriz peruana María Gracia Gamarra. “Es un reto para mí. Es un proyecto que la gente lo ama, lo quiere. Formar parte para mí es una alegría súper grande”, comentó. No obstante, no quiso revelar detalles sobre su personaje, aunque ya sabe con quién se va a relacionar.

Otro nuevo integrante de la serie es Franco Pennano. Este joven actor señaló que espera que la serie alcance el nivel de años atrás, pero a través de una nueva propuesta. “La gente ya tiene una idea de cómo es. [Vamos a] tratar de llegar a ese nivel que tuvo antes y siempre entregar algo nuevo, algo innovador siempre es bonito”, expresó.

Quien no es nuevo, pero solo lo vimos en unos pocos capítulos de la serie es Giovanni Ciccia. Él retomará al personaje de Diego Montalván. “Mi personaje es el mismo tipo detestable y divertido… y no voy a decir más porque es una sorpresa, y está lleno de sorpresas esto, pero lo más importante es que va a ser muy divertido”, indicó.

