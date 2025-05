"Ningún escenario justifica el maltrato": al igual que Óscar Gayoso, Lucy Bacigalupo renuncia a 'Humor recargado'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lucy Bacigalupo anunció públicamente su salida de Humor recargado, programa que se estrenó hace casi dos meses por Panamericana Televisión. A través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, la actriz cómica señaló que su retiro obedece a un cambio de dirección en el enfoque del programa.

"Cuando empezamos esta aventura llamada Humor recargado nuestra meta siempre fue una: llevar diversión apta para toda la familia. El programa, sin embargo, fue tomando otro rumbo y eso motivó mi decisión de ya no continuar como parte del equipo", explicó.

En su escrito, Bacigalupo aclaró que su inconformidad no es con la casa televisora, sino con la productora HI Q, liderada por Paola Ruiz.

"Mi alejamiento es con la productora y su "fórmula" de trabajo. Agradezco de corazón a Panamericana por abrirme sus puertas, a mis compañeros artistas (con quienes mantengo una relación de respeto y afecto) y, por supuesto, a ustedes, mi querido público que me brindó su cariño", mencionó.

Lucy Bacigalupo: "Ningún escenario justifica el maltrato"

Además de su comunicado, Lucy Bacigalupo adjuntó un mensaje para dar a conocer más detalles sobre su salida de Humor recargado, refiriéndose principalmente a una vulneración de principios.

"A lo largo de mi carrera, he aprendido que el respeto no es negociable. Cuando esos principios se ven vulnerados, el único camino correcto es retirarse. Me retiro de este espacio con la dignidad intacta y la certeza de que ningún escenario justifica el maltrato ni al Arte menos al Artista", manifestó.

La actriz cómica aseguró que no regresará al programa, pero reiteró su agradecimiento al canal por brindarle la oportunidad de volver a la pantalla.

"Los escenarios cambian, pero la integridad permanece. Hoy cierro este capítulo, agradecida por lo aprendido y libre de lo que no merezco. Cada experiencia enseña. Esta me enseñó hasta dónde no volver. P.D Dejar en claro que el vínculo no era con Panamericana, sino con la Productora HI Q dirigida por Paola Ruiz", añadió.

¿Humor recargado continuará en la televisión?

Antes de concluir, Bacigalupo dejó una frase que bien podría resumir su decisión de no continuar en Humor recargado y aseguró que, pese a su salida, el programa seguirá adelante.

"Humor recargado continuará con los artistas que lo comprenden. Ahora toca ver qué nuevas aventuras nos depara el destino, siempre en compañía de ustedes, el público. Me despido con esta frase: 'No todo lo que brilla en la pantalla es luz, me retiro con al frente en alto y el corazón en paz", concluyó.

La salida de Lucy Bacigalupo del programa se suma a la de su compañero Óscar Gayoso, quien también expresó que el espacio televisivo había tomado un rumbo distinto.