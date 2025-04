Óscar Gayoso habla de su faceta más personal y responde a las teorías que surgieron tras alejarse de la TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Gayoso vuelve a la televisión después de 13 años para formar parte del elenco de Humor Recargado, un programa humorístico que se emitirá los sábados por la noche. El reconocido actor cómico, de 54 años, dio algunos detalles de su misterioso retiro temporal de las pantallas y el asilamiento de la vida pública.

En 2014, el imitador reveló que, dos años antes, le habían diagnosticado cáncer, lo que le provocó una pérdida de peso importante y limitaciones físicas durante su tratamiento. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a aparecer en los medios con el mismo aspecto juvenil que siempre proyectó. "No he tenido redes sociales, solo una antigua cuenta de Facebook. Tenía mis razones por las que no quería saber nada de la televisión, aislarme por completo de la parte artística. Estaba haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el ambiente artístico por decisión propia, pero he estado haciendo mi vida prácticamente normal", dijo en Ouke.

Ademas, dijo que le hizo gracia las teorías que surgieron sobre él durante su prolongada ausencia en la pantallas y redes sociales: "Me he divertido al enterarme de todas estas teorías y cosas sobre dónde estaba. Decían que ya había fallecido, que me había casado en Argentina con un hombre millonario o que tenía un hermano gemelo".

Óscar Gayoso ya preparaba su regreso a la televisión

Respecto a su regreso televisivo, Óscar Gayoso aseguró que era algo que ya intuía. A pesar de no haber mantenido contacto frecuente con sus antiguos compañeros de programas como Risas y Salsa o Risas de América, dijo tener algunos amigos del medio artístico con quienes se comunicaba esporádicamente.

"Yo sabía que este año iba a regresar (al ambiente artístico), lo intuía y lo quería. Llegó el momento en que me junté con algunas personas y todo se hizo en una semana, no había tiempo, todo fue rápido".

Fue el productor Eduardo Chacón quien le propuso hacer el programa humorístico. De hecho, era una de las pocas personas del mundo del entretenimiento con las que aún mantenía contacto.

El lado íntimo de Óscar Gayoso

Sobre su vida personal, Óscar Gayoso comentó que siempre ha mantenido una separación clara entre su vida familiar y el ambiente artístico. "Mi vida personal es aislada al ambiente artístico. Tengo mi lado familiar y mi lado íntimo; jugaba mi pichanguita los lunes con amigos que no tienen nada que ver con este mundo", dijo.

El humorista también reveló que no se ha casado y no desea tener hijos, asegurando que desde joven sintió que el matrimonio y la vida familiar no eran para él: "Soy muy independiente, un poco gitano, soy de experimentar cosas nuevas y no me gusta lo plano".

En cuanto a su orientación sexual, Gayoso fue claro al afirmar que es heterosexual. "Sin embargo, si hay personas que me ven de otra manera, yo dejo que me vean así, no me hago problemas. No hay que tomarse las cosas tan en serio", aseguró.

¿Cuándo y dónde será el regreso de Óscar Gayoso a la televisión?

Óscar Gayoso será parte del elenco de Humor Recargado, que se emitirá todos los sábados a las 7:00 p.m. por Panamericana Televisión.

Además de volver a dar vida a sus personajes más recordados, como 'Jaime Baby' y 'Gigi Buitre', aseguró que presentará nuevas imitaciones al lado de un variado elenco.

Más allá de la comicidad, Gayoso aseguró que está presto a incursionar en otros géneros, incluso ser parte de un pódcast.