Aldo Miyashiro confesó lo que sintió al ver su 'ampay': "Lo único que quería era estar escondido" | Fuente: Instagram

Fiorella Retiz regresó a animar las famosas 'pichangas' siete meses después de protagonizar el mediático ampay con Aldo Miyashiro. En abril de este año, ambos fueron captados besándose en el departamento del periodista Óscar del Portal, precisamente luego de celebrar un partido de fulbito.

Coincidentemente, el conductor de 'La Banda de Chino' también regresó a las canchas junto a su equipo 'Once Machos'. Tras participar en la inauguración de un local deportivo, Miyashiro fue abordado por las cámaras de 'Magaly Tv, la firme' y habló sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a Retiz.

"Solamente voy a decir que en la vida siempre todos tenemos derecho a trabajar, absolutamente todos... la mejor onda para todos", respondió, defendiendo así a la comunicadora.

Fiorella Retiz no descarta reencuentro

Hace uno días, la reportera expresó que tras su retorno a los eventos deportivos no tendría ningún inconveniente en reencontrarse con Aldo Miyashiro. "(Con Aldo) me voy a cruzar en algún momento de mi vida, quizá organicen un partido de fútbol y se tengan que jugar con los 'Once Machos'. Trabajo es trabajo", sostuvo la influencer.

Aldo Miyashiro revela lo que sintió al ver su 'ampay': "Lo único que quería era estar escondido"

Han pasado siete meses desde que Aldo Miyashiro fue captado en un 'ampay' con su exreportera Fiorella Retiz por las cámaras de Magaly Medina. El momento produjo una crisis matrimonial con su esposa Érika Villalobos, sin reconciliación a la vista, y lo alejó temporalmente de la televisión.

El día en que protagonizó el escándalo, el también actor y dramaturgo recordó que faltaban diez días para el estreno de "Parásitos", una obra de teatro que codirigió con Daniela Lanzara. "Yo lo único que quería era estar escondido y no hacer absolutamente nada", confesó al diario El Comercio.

Sin embargo, debió reponerse pronto, pues explicó que "no podía dejar al grupo" a la deriva. "En esos días en nadie sabía qué era de mi vida, estaba ensayando y sí, a pesar de que fue muy difícil porque estaba viviendo un momento muy doloroso y complicado, tuve que ir al teatro a ensayar y dirigir", dijo.

Para Aldo Miyashiro, estar inmerso en ese trabajo le ayudó a sobrellevar las dificultades que atravesó en aquel instante. "De alguna manera eso mejoró mis días y me dio un respiro. La responsabilidad era muy grande como para dejarla", reconoció.

