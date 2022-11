Aldo Marcos Miyashiro Ribeiro es un actor, comunicador social, guionista, dramaturgo y presentador de televisión peruano. | Fuente: Instagram

Aldo Miyashiro no estuvo presente en la conducción de ‘La banda del chino’ ya que falleció su madre. La noticia fue confirmada por las redes sociales del programa.

“Todos los integrantes de #LaBandaDelChino nos aunamos al dolor incomparable que viene atravesando nuestro amigo y conductor Aldo Miyashiro, por el sensible fallecimiento de su amada madre. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Gracias por todo, Mery”, reza el mensaje.

Tras emitirse el comunicado, los seguidores de Aldo Miyashiro le desearon el descanso eterno a su progenitora. “Mis condolencias”, “Mis más sinceras y sentidas condolencias por el fallecimiento de tu señora madre, yo sé cómo es este dolor insuperable, pero Dios te colme de resignación y tranquilidad para poder asimilar lo sucedido”, fueron algunos de los comentarios.

Luego de ello, el conductor de televisión agradeció a sus compañeros quienes tomaron su lugar: “Gracias por decir las palabras que todavía no puedo pronunciar. Gracias a todos los que me ayudaron a inventar unos días felices para mamá. Gracias a los que me enviaron un mensaje por entender que aún no puedo contestar. Un beso mamita, nos vemos pronto”.

Aldo Miyashiro en el teatro

Después de un receso en la dramaturgia de seis años, Aldo Miyashiro regresó con "Un maldito secreto", obra de teatro cuyo libreto es de su autoría y en la que también asume el cargo de director. Solo se presentará por 12 funciones en el Nuevo Teatro Julieta, desde el 29 de septiembre hasta el 16 de octubre.

Producida por la Asociación Cultural La Pasión, esta pieza narra la historia de Manuel, un joven de 17 años que organiza una cena para presentarle a sus padres la persona con la que se quiere casar junto con su familia.

Los padres del protagonista se llevan una gran sorpresa cuando descubren que sus invitados son su cocinera y su chofer, respectivamente, progenitores de la novia de su hijo. Nadie aprueba el matrimonio, pero estos jóvenes no están dispuestos a renunciar a su amor.

Lo nuevo de Aldo Miyashiro cuenta con un elenco conformado por Reynaldo Arenas, Ximena Arroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, Gilberto Nué, Marcos Vicuña y Erick Martínez. Además, es el debut actoral de su hijo con Érika Villalobos, Mikael Miyashiro.

En un comunicado de prensa, Aldo Miyashiro manifestó que "Un maldito secreto" nace de "la necesidad de hablar sobre lo que en nuestro país"; es decir, acerca de "los problemas por raza, por clase, por cuánto dinero tenemos, por cuál es nuestra orientación sexual, por ser diferentes".

"Eso, en un país eminentemente mestizo, es duro, es grave, es algo que no se va con el pasar de los años, y hace que no nos entendamos como patria", añadió el también conductor de "La banda del chino". Asimismo, calificó el proceso de ensayos como "increíble" gracias al reparto con el que ha venido trabajando.

