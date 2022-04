Aldo Miyashiro rompe su silencio y le pide perdón a Erika Villalobos. | Fuente: La banda del Chino

Luego del escándalo mediático que sacudió la farándula nacional, Aldo Miyashiro reapareció frente a cámaras para dar su descargo sobre el 'ampay' que protagonizó con la reportera Fiorella Retiz; y que fue emitido por el programa de Magaly Medina.

Tal como había adelantado, el también actor reapareció la noche del miércoles 20 de abril para ofrecer disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos y a todas las personas que se han visto afectadas por las imágenes que pusieron al descubierto su infidelidad.

"Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika, porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí", dijo el conductor antes de revelar la situación que enfrenta con su esposa.

"Quiero decirle que, seguramente, no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho, y de uno que cometió un error, y que solamente quiere pedir perdón", acotó.

¿ALDO MIYASHIRO SEGUIRÁ EN LA BANDA DEL CHINO?

Sobre su permanencia en "La banda del Chino", el conductor dejó en claro que está dispuesto a acatar cualquier sanción disciplinaria, pero admitió que le gustaría seguir frente a la conducción del programa, pese a la presión social que exige su despido permanente.

"Ya he asumido la reacción social, que ha sido furibunda y con toda razón, estoy asumiendo la situación dura que tengo que vivir con mi familia y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier canción que me quieren poner", manifestó.

"Espero volver pronto, espero reconstruirme, espero volver a tener un poco lo que tenía antes con mi familia. Espero poder conseguir el perdón de quien ofendí. No sé cuándo regresaré, pero espero volver", concluyó.

Por lo pronto, el programa quedará a cargo de sus co-conductores, quienes también han manifestado su deseo de tener nuevamente de regreso a Aldo Miyashiro.

