Aldo Miyashiro se ausentará de sus actividades: "Necesito atender un delicado tema familiar". | Fuente: Twitter

Aldo Miyashiro compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde anunció que se mantendrá alejado de las redes sociales debido a que está pasando por un delicado tema familiar.

Por ese motivo, el conductor de “La banda del chino”, pidió a sus seguidores que entiendan su situación de la que no ha dado mayor detalle.

“Durante las siguientes semanas necesito disponer del mayor tiempo posible para atender un delicado tema familiar. Por dicha razón, me veo obligado a suspender reuniones laborales, trabajo social, actividad en redes, invitaciones de prensa y eventos pactados por anterioridad”, se lee al inicio.

Asimismo, Aldo Miyashiro aseguró que seguirá cumpliendo por su trabajo pactado, pero no los fines de semana ya que necesita dedicarle más tiempo a su familia.

“Por estos días, solo cumpliré con los horarios asignados en los programas de radio y televisión que conduzco de lunes a viernes, en los cuales prometo tratar de entregarles lo mejor de mí para poderles llevar un poco de alegría”, continuó. En esa línea, el actor espera que puedan comprenderlo y se solidaricen con él.

Ganó la batalla contra la COVID-19

Aldo Miyashiro ganó la batalla contra el nuevo coronavirus, pero el miedo nunca dejó de estar presente en su familia. A fines de enero, el conductor de “La banda del chino” dio positivo y tuvo que aislarse en casa junto a su esposa Érika Villalobos y sus dos hijos.

La enfermedad no le atacó fuerte como en otros casos, pero estuvo recuperándose en cama y se le dificultaba realizar algunas actividades. “Me agarró leve. Es decir, fueron días insoportables en cama, pero no fue de gravedad”, contó a la revista Somos.

“Mucha fiebre, un dolor espeluznante en el cuerpo. Me faltaba un poco el aire cuando caminaba. Estuve mal del estómago, no quería comer. Fue bravo, como una gripe multiplicada por 30, durante días. Felizmente no llegó a mayores”, detalló sobre los síntomas que experimentó tras contagiarse de la COVID-19.

Aldo Miyashiro recobró la salud con el paso de las semanas y, el pasado 1 de febrero, regresó totalmente recuperado a la conducción de “La banda del chino".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.