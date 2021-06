Daniela Darcourt responde a sus críticos por estar en "La Voz Perú": "Estoy aquí por ser como me dio la gana ser". | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt respondió a los comentarios de sus detractores quienes no están conformes con su presencia en “La Voz Perú” como entrenadora. Después de las críticas que sufrió en sus redes sociales, la salsera fue directa y clara.

“Cuando yo empecé me decían: ‘S tú te laceas el pelo, vas a cobrar mil dólares’, ‘si tú haces ejercicio y te ves delgada, vas a ganar más’. Hoy me visto como me da la gana y soy como me da la gana, hablo como me da la gana y soy como me da la gana”, comenzó diciendo.

Como se recuerda, Daniela Darcourt recibió una serie de comentarios negativos por sus seguidores luego de que le dijeran que no hablaba como peruana, sino que imitaba a Mike Bahía.

Sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” recalcó que hay una razón por la que está en “La Voz Perú”: “Soy como me da la gana y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”, acotó.

La audición donde nadie volteó

Despertó risas en el público. En una reciente emisión de "La Voz Perú", la cantante Daniela Darcourt quiso saber lo que sentían los postulantes y decidió "audicionar" cantando una parte de su sencillo "Señor Mentira" a fin de que Eva Ayllón, Mike Bahía y Guillermo Dávila la inviten a uno de sus equipos.

Sin embargo, sucedió algo inusual y la salsera fue sorprendida por sus compañeros entrenadores de “La Voz Perú”.

Daniela Darcourt interpretó su tema “Señor mentira” y su reconocida voz cautivó a Mike Bahía, Guillermo Dávila y Eva Ayllón. Sin embargo, al escucharla, decidieron irse del set para descansar y la dejaron cantando sola.

Además, los miembros de la producción de “La Voz Perú” también se unieron al juego y se animaron a apagar las luces dejando a la salsera peruana en el escenario.

