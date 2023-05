¿Se acabó el romance? Ale Venturo elimina sus fotos con Rodrigo Cuba en Instagram

Los seguidores de Ale Venturo en Instagram se percataron de que la joven emprendedora eliminó sus fotos con Rodrigo Cuba de la popular red social. Este detalle desató los rumores de que la relación no estaría en su mejor momento.

Por si fuera poco, el futbolista de Sport Boys decidió editar el mensaje que compartió hace pocos días por el Día de la Madre, donde hacía una mención especial a su pareja.

"Feliz día mi amor orgulloso de ver cómo eres de amorosa y auténtica con nuestra princesa. Te amo demasiado", había escrito el futbolista a Venturo; actualmente la frase ya no figura en su publicación.

Rodrigo Cuba habría dejado la casa donde vivía con Ale Venturo

Magaly Medina dijo que el deportista ya no estaría viviendo con la empresaria y habría dejado la casa que compartían para ir a vivir con su madre.

"Lo que nos han dicho un par de fuentes muy bien informadas es que Rodrigo Cuba se ha ido de la casa que compartía con Ale Venturo y que está quedándose en la casa de su mamá", dijo la figura de ATV.

Además, un reportero de Magaly TV, la firme abordó al 'Gato' Cuba para aclarar el tema; sin embargo, no tuvo respuesta alguna.

"Subió a su carro y no dijo nada. Cuando tú te quedas mudo la no respuesta es también una respuesta... cuando tú sabes que una relación está bien, lo dices, pero cuando te quedas callado es porque no tienes una respuesta, no quieres decir lo que es obvio", opinó Medina.

En medio de este panorama, Ale Venturo compartió una publicación en sus redes sociales avivando aún más las especulaciones de su aparente separación con el ex de Melissa Paredes.

"Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu", se escucha en el video que compartió.

Estas especulaciones se dan casi un año y medio después de anunciar su relación sentimental y cuatro meses después del nacimiento de su hija, sin embargo, ninguno ha hecho un pronunciamiento oficial al respecto.