Paolo Hurtado se pronuncia tras 'ampay' con Jossmery Toledo: "He decepcionado a mi esposa y mis hijos"

Se pronunció. El futbolista nacional Paolo Hurtado compartió un video en sus redes sociales donde comunica que ha llegado a un acuerdo con Rosa Fuentes, su aún esposa, tras el ‘ampay’ con Jossmery Toledo.

Tras hace unas semanas del escándalo, el deportista aseguró que todo lo conversado con Fuentes es por el bienestar de sus hijos y le pide perdón por sus errores.

“Sé que han sido semanas difíciles para mi familia, sé que los he dañado de manera innecesaria y por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente, por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido”, se le escuchó decir a Paolo Hurtado.

“Hace poco tuvimos un acuerdo positivo por el bienestar de nuestros hijos, por eso quiero agradecer su buena disposición de llegar a un acuerdo. El amor que les tenemos y su bienestar emocional es muy importante para nosotros. Gracias, Rosa”, finalizó.

Cabe resaltar que Paolo Hurtado no es el único futbolista ampayado por Magaly Medina. Pedro Gallese fue captado saliendo de un hotel con una mujer que no era Claudia Díaz, su esposa.

Carlos Zambrano también fue grabado en una fiesta que realizó en un yate y donde se besa con una chica. En ese entonces, Magaly denunció que un amigo del futbolista intentó sobornar a su equipo de investigación para que no se emita el 'ampay'.

Rosa Fuentes anunció el fin de su matrimonio con Paolo Hurtado

Magaly Medina compartió un 'ampay' de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo en el Cusco. De acuerdo con las imágenes emitidas en su programa, el futbolista de Cienciano recibió en su casa a la modelo donde pasó la noche y luego se fueron a pasear a los lugares turísticos de esta ciudad.

Mientras estaban en Qenqo, ambos se sientan juntos y ella se le acerca para darle un beso. En todo el clip, el deportista nacional sigue usando su anillo de casado y, según Medina, esta semana cumplía 10 años de casado con su esposa Rosa Fuentes.

Después de ver el 'ampay' de Paolo Hurtado, Fuentes compartió un corto comunicado donde anuncia el fin de su matrimonio. "He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones no soy yo", se lee en las primeras líneas. Asimismo, resaltó que no dará declaraciones y que su divorcio será de manera privada:

"Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado. Gracias", finalizó. Hasta el momento, Hurtado no se ha pronunciado sobre estas imágenes.