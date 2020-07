Alejandra Baigorria desmiente rumores sobre posible romance con George Forsyth y asegura que solo son amigos. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria habló nuevamente sobre los rumores que la vinculan con George Forsyth. Por ese motivo, la empresaria de Gamarra dejó en claro que no hay posibilidad de que ambos puedan iniciar una relación.

En una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’, la chica reality aseguró que sí hubo un acercamiento con el alcalde de La Victoria, pero esto solo se dio debido a que iban a trabajar juntos.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, dijo Alejandra Baigorria.

Con estas declaraciones, la joven empresaria puso fin a los rumores de un posible romance con el exarquero de Alianza Lima.

AGRADECE SU AMISTAD

George Fosyth no quiso que se pasara por alto la mascarilla que llevaba puesta durante el enlace con el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’, así que decidió contarle a todos quién lo había fabricado. “Reconoces la mascarilla, ¿verdad? Es de Ale Baigorria, la que hemos producido acá”, dijo.

“Hemos hecho este trabajo en conjunto con la Municipalidad y con ella, al producir esta mascarilla hemos ayudado a miles de victorianos y peruanos. Gracias por tu amistad y todo lo que has hecho acá en La Victoria. Te queremos muchísimo”, fueron las palabras de agradecimiento de George Forsyth para Alejandra Baigorria.

Cabe destacar que la integrante de "Esto es guerra" aseguró no estar interesada en una posible candidatura del alcalde, quien, según las encuestas, es el preferido de los peruanos como posible candidato a la Presidencia en el 2021.

"Ahora no está en mis planes, estoy creciendo con mi empresa de ropa, tengo muchos más proyectos y estoy enfocada en otra cosa", confesó Alejandra Baigorria, después de que crecieran los rumores entorno a su amistad con George Forsyth.