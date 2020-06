Alejandra Baigorria responde a Vanessa Terkes tras insinuar que se acerca a George Forsyth para su campaña política. | Fuente: Composición

Alejandra Baigorria fue cuestionada luego de que Vanessa Terkes insinuara que la empresaria está trabajando con George Forsyth solo por estrategia política ya que en una de sus entrevistas dijo: “Ya se vienen las elecciones, ¿no?”.

Estas declaraciones llegaron a los oídos de la chica reality y confesó a ‘América Espectáculos’ que ese no fue el motivo por el que trabajó con el alcalde de La Victoria sino apoyar a los más vulnerables:

“No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo absolutamente nada que ver”, comentó.

Además, Alejandra Baigorria sostuvo que George Forsyth no necesita hacer campaña con ella ya que la gente le ha mostrado su respaldo por el trabajo que viene realizando en su distrito mucho antes de conocerlo:

“Ella (Vanessa Terkes) no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo”.

Para cerrar el tema, la integrante de “Esto es Guerra” aprovechó la oportunidad para aclarar nuevamente que la relación que tiene con George Forsyth es estrictamente laboral: “Yo creo que están haciendo mucha farfulla de algo que es simplemente una amistad”.

RUMORES DE ROMANCE

El acercamiento entre George Forsyth y Alejandra Baigorria ha traído una serie de comentarios positivos ya que muchos de sus fanáticos esperan verlos juntos como pareja. Todo comenzó cuando anunciaron que trabajarían juntos para realizar mascarillas y entregarlas a los policías de La Victoria.

El alcalde de La Victoria también escribió una publicación mostrando el donativo para las autoridades: “Para nosotros es una gran satisfacción poder apoyar a los que diariamente se sacrifican por todos los peruanos. Ya se entregaron las primeras 1000 mascarillas a nuestra PNP”.

COMENTARIO DE VANESSA TERKES

Vanessa Terkes, se animó a hablar sobre el posible romance que habría entre George Forsyth y la empresaria de Gamarra:

“Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... Ya vienen las elecciones, ¿no? Ja, ja, ja, mejor calladita me veo más bonita”, dijo la exconductora de televisión para el diario Trome.

A pesar de ello, la expareja de Forsyth aseguró que se siente tranquila y no ahondó más en el tema. Además, recalcó que está soltera y a pesar de que hay pretendientes, prefiere dedicarse a su casa y a su hija que ha ido a vivir con ella a su departamento.