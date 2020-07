Alejandra Baigorria se prepara para congelar sus óvulos y ser madre en un futuro. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria mostró en sus redes sociales cómo fue el procedimiento para congelar sus óvulos. A través de historias de Instagram, la chica reality contó detalles de lo que fue su intervención.

“Salí hace un rato, pero ya me desperté, ya me estoy yendo para mi casa así que todo muy bien. Para todos los que están preocupados, estoy contenta, está todo excelente”, se le escucha decir.

Baigorria confesó que la operación salió mejor de lo esperado, ya que no le retiraron 12 óvulos, sino 17. “No todos van a ser congelados, pero estoy contenta, porque todo salió mejor de lo que yo esperaba”, dijo.

En cada uno de los vídeos, la empresaria de Gamarra afirmó que “estaba persiguiendo sus sueños”, pues, a sus 32 años, ha pensado en formar una familia. La participante de “Esto es guerra” ha tomado una seria decisión y aseguró que no necesita de un hombre para tener a sus hijos.

A principios de julio, Alejandra Baigorria comentó que estaba en tratamiento para congelar sus óvulos y se había asesorado con un médico: “Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre”, comentó al diario Trome.

Por otro lado, ha reiterado que no está soñando con casarse ya que su compromiso no fue como lo esperaba. “Ya se ‘pinchó’ el globo, ya tuve anillo y me di cuenta de que no es un cuento de hadas”, concluyó.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

La chica reality comentó que está soltera y que, por el momento, no está buscando un romance. Sin embargo, sorprendió a más de uno al confesar que le gustaría tener hijos y está considerando en un tratamiento para ello:

“Tengo 32 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de inseminación artificial”, confesó en sus redes sociales.