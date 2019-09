Alejandra Baigorria se comprometió con el empresario Arturo Caballero durante su cumpleaños. | Fuente: Instagram

¡Se comprometió! Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños al lado de su pareja Arturo Caballero, en Ámsterdam, donde él le propuso matrimonio. Ella tenía clara la respuesta: sí.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió fotos del momento. "¡El mejor cumpleaños del mundo mundial! Porque hoy comenzamos un nuevo rumbo juntos, Arturo Caballero. Te amo", escribió junto al hashtag #engaged (comprometida) y unas fotos donde luce el anillo de compromiso.

Hace unos días, Alejandra Baigorria llegó a Ámsterdam con su prometido y se ha dedicado a compartir fotos y videos de su viaje por su cumpleaños 31.

La publicación del compromiso, que supera los 24 mil 'me gusta' en Instagram, ha recibido buenos comentarios de seguidores y amigos; entre ellos, Hugo García, Carol Reali, Rosángela Espinoza y Eyal Berkover, quienes mandaron sus felicitaciones.

PLANES DE BODA

Hace unos meses, Alejandra Baigorria comentó que ya tenía planes de matrimonio con Arturo Caballero. Ella apuntó que la celebración podría ser entre enero y marzo del 2020.

La exchica 'reality' comentó cómo le gustaría que se realizara el enlace. Ella sugirió un festejo chiquito en una playa escondida en el extranjero. "Me gustaría hacer algo que nadie vea y que solo seamos mi familia", dijo a América TV.

En el 2016, Alejandra Baigorria reveló que una expareja le pidió matrimonio; pero no se trató de Mario Hart (aunque en el 2013 hubo una pedida de mano en "Combate"). "Sí, hasta tuve anillo de compromiso. Justo fue en una terminada con Mario, que fue una de las más grande. Se trata de un ex con el que yo volví a salir y habíamos regresado y todo. En el momento que me dieron el anillo que tanto esperaba yo no me sentí lista", contó la también empresaria.