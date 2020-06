Alejandra Baigorria aseguró que George Forsyth no necesita de nadie ante una futura campaña política. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria rechazó tener intención alguna de participar en una futura campaña política junto a George Forsyth. La chica reality aseguró que el alcalde de La Victoria no necesita de alguien más para demostrar que hace un buen trabajo, ya que lo vemos todos los días.

En el programa “En boca de todos”, Alejandra Baigorria respondió nuevamente a las declaraciones de la expareja de Forsyth, Vanessa Terkes. Hace unas semanas, la actriz peruana hizo una referencia a las futuras elecciones al hablar sobre la cercanía entre la empresaria y el alcalde de La Victoria.

La integrante de “Esto es Guerra” fue consultada si estaría de acuerdo en grabar “La sabrosura”, y su respuesta fue afirmativa. Ante la posibilidad de que Terkes pueda hacerle unas preguntas agregó: “¿Qué pregunta me podría hacer? De mi vida no estoy segura que sepa mucho y no tenemos un tema que haya controversia”, refirió.

Cuando se mencionó nuevamente la posibilidad de que Alejandra Baigorria participe en una campaña política con George Forsyth, la empresaria dijo lo siguiente: “Eso es algo que yo ya aclaré. Me parece delicado, yo soy una dama, soy una mujer y creo que los trapitos se lavan en casa. Yo personalmente pienso, como Alejandra Baigorria, que yo no me prestaría para una cosa así jamás. Las personas que me conocen lo saben”.

SOBRE GEORGE FORSYTH

Alejandra Baigorria no dejó de destacar el trabajo que viene haciendo George Forsyth como alcalde de La Victoria. En esa misma línea, la chica reality manifestó que el político no necesita a nadie al lado para lanzar una campaña.

“George Forsyth no necesita hacer una campaña colgándose de alguien o estando con alguien. Yo creo que él está en un primer lugar gracias a su trabajo, lo que vemos todos los días en la mañana, en todo lo que él hace. Yo soy sincera y tengo que decir las cosas como son”, confesó Baigorria.