Alejandra Baigorria celebró los once años de su negocio | Fuente: Instagram

La modelo y empresaria Alejandra Baigorria también ha sufrido los estragos de la crisis económica ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Baigorria señaló que estuvo al borde de que su empresa textil quebrara, pero logró superar la crisis y ahora celebra los once años desde que fundó su marca.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado, hay altos y bajos; pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de reinventarse”, manifestó en una entrevista para América Espectáculos.

Asimismo, Alejandra Baigorria contó que el secreto para no caer y salir adelante es conocer todos los procesos del negocio.

“Uno debe conocer el negocio desde cortar los hilos, atender, vender hasta todo, después uno puede delegar. Uno debe empezar desde abajo”, expresó.

CONGELÓ SUS ÓVULOS

Alejandra Baigorria contó en “América Hoy” sobre el tratamiento que se realizó para congelar sus óvulos y así convertirse en madre en un futuro.

"Cuando se es más joven uno dice, 'a los treinta me gustaría ser mamá', es lo ideal, es lo que todo el mundo piensa que debe de ser, entonces, de repente llegan los treinta y te das cuenta de que son los nuevos veinte... Esto es simplemente una manera de asegurarte para que no tengamos eso de que se nos pasa el tren", dijo la empresaria de Gamarra.

Además, se animó a hablar sobre el proceso que salió exitoso y recomendó a que más mujeres lo hagan ya que es una forma de ser madre de una manera más segura y responsable:

"El doctor me dijo que, a mi edad, debía tener 75 por ciento de reserva ovárica, pero tenía cincuenta, menos, se estimaba sacar más o menos doce óvulos y nueve u ocho se iban a congelar... Gracias a Dios, con toda la estimulación de las hormonas, el tratamiento que llevé durante semanas y un chip que me pusieron, pudieron extraer 17 óvulos”, aseguró.