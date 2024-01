Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron: así fue la romántica pedida de mano [VIDEOS]

Después de más de tres años de relación, la pareja formada por Alejandra Baigorria y Said Palao decidió formalizar su compromiso. La modelo compartió un video con los detalles de la pedida de mano, la cual se llevó a cabo en una playa de Filipinas.

El integrante de Esto es Guerra, planificó la sorpresa con la ayuda de Facundo González, otro integrante del reality que se encargó de capturar el momento en el escenario paradisiaco.

Entre lágrimas y abrazos, Baigorria aceptó la propuesta del hermano de Austin Palao, marcando así un nuevo capítulo en su historia de amor.

"Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre", "Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo". "Nunca sueltes mi mano. Te amo", fueron algunos de los mensajes que Baigorria compartió, mostrando su felicidad ante el próximo paso en su relación.

¿Cómo fue la pedida de mano de Said Palao a Alejandra Baigorria?

En las imágenes compartidas en Instagram, se observa cómo Said Palao simula tomarse una foto con Alejandra Baigorria a orillas del mar, para luego sorprenderla arrodillándose y mostrándole el anillo de compromiso.

En otro video que compartió en su perfil de Instagram, Baigorria dio a conocer las reacciones de sus seres queridos al hacer pública su promesa de amor.

"Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo, no se imagina los sentimientos en ese momento", dijo.