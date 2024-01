"Está en buena posición por las canciones de su papá": Tommy Portugal habla sobre Deyvis Orosco

Tommy Portugal es uno de los cantantes de cumbia tropical más populares del Perú y un referente de la industria en el género. El cantante, además, es conocido por dar sus opiniones —sin titubear— por lo que no tuvo problemas en referirse a Deyvis Orosco, hijo de Johnny Orosco y quien continúa el legado de su padre con la icónica agrupación Néctar.

En efecto, en una entrevista el último martes, Tommy Portugal criticó al popular ‘Bomboncito de la cumbia’ y señaló que solo tiene lugar en industria debido al legado que le dejó su padre pues todavía no ha podido sacar más éxitos propios de su autoría.

“Él está en una buena posición porque tiene buenas canciones que le ha dejado su papá (Johnny Orosco), tiene clásicos de la cumbia. Él debe demostrar con éxitos sacados por él”, manifestó el intérprete de ‘Amor Incomparable’, ‘Me enamoré de un posible’, ‘Me extrañarás’, entre otros temas.

En otro momento, Tommy Portugal afirmó que, en la actualidad, los cantantes de cumbia se hacen populares por “grabar entre ellos”. Sin embargo, mencionó que en el caso de Deyvis Orosco esto no sería así ya que no se ha presentado para hacer dueto con otro artista ni que con su primo Bill Orosco, un joven de 22 quien también incursiona en la cumbia.

“¿Por qué no graba un feat. con él? ¿No le haría un favor a la cumbia? Él quiere ser solo. Cuando escuché la entrevista, (Deyvis Orosco) solo hablaba de él (...) Por algo él solito se pone ‘el número uno, el rey’. La gente te tiene que poner la chapa. Bueno, es un tema de él, pero que no diga cosas que no son", expresó Portugal.

Deyvis Orosco se casó con Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton. | Fuente: Instagram (deyvisorosco)

¿Qué dijo Deyvis Orosco que causó la crítica de Tommy Portugal?

Deyvis Orosco estuvo antes en el programa ‘Venta de emergencia’ de Carlos Orozco. El cumbiambero aseguró que es uno de los pioneros en la “formalización” de la cumbia al firmar un contrato con Movistar.

“Fui la primera figura en ser firmada por una marca, por Movistar (…) Arrancan conmigo y después firman con todas las demás agrupaciones”, mencionó.

Del mismo modo, Deyvis, quien se casó recientemente con su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid (hija de Jessica Newton), señaló que es “el propio director y productor” de Néctar en el momento en que “se arman los shows”.

“Tengo un equipo maravilloso. Esta revolución que hice fue porque conté los mejores con los mejores profesionales en ese entonces ahora han saludo jóvenes nuevos. Todos tienen oportunidad”, añadió el cantante.