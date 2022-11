Alondra García Miró debutó como actriz en la telenovela "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

En 2020, la empresaria Alondra García Miró hizo su debut actoral en la telenovela 'Te volveré a encontrar'. Por aquella época, la modelo tenía una relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, quien en una recordada conversación con su colega Jefferson Farfán dijo que si su entonces pareja participaba en una escena de besos, "no estaría con ella".

A más de dos años de esa declaración que causó revuelo, García Miró sostuvo este jueves entre risas que "ya no [tendrá] ningún problema" para hacer este tipo de escenas que el jugador de fútbol no podía soportar. "No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa", agregó en conversación con el diario Trome.

Al ser consultada sobre si hay planes de trabajar algún nuevo proyecto con Televisa, quien interpretó a Lucy Flores en la producción de ProTV señaló: "Lo he pensado, pero ahorita tengo proyectos acá en el Perú y por ahora estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante, me encantaría".

En cuanto a si regresará a la pantalla chica con una próxima serie o telenovela, Alondra García Miró dijo: "No puedo contar, pero les prometo que cuando sea el momento ahí les contaré". Sin embargo, a renglón seguido, aseguró que "para el próximo año" habrán novedades.

"Un año de aprendizaje"

Por otro lado, según Alondra García Miró, este 2022 ha sido un año "de aprendizaje". "Aprendí un montón de cosas", indicó la modelo, que en la misma entrevista aseguró estar "bastante enfocada" en su trabajo y también "en viajar". Algo que en sus redes sociales ha evidenciado en más de una oportunidad los últimos meses.

"Creo que ahorita estoy pasando una bonita etapa de mi vida en general, me está saliendo mucho trabajo. Tengo salud, a mi familia bien, qué más puedo pedir. Estoy muy agradecida en todo en general en la vida", reflexionó García Miró. Y evitó responder si existen "pretendientes" en su vida. "Mejor no voy a responder el tema, pero estoy muy bien tranquila", recalcó.

En julio pasado, como se recuerda, rumores de una ruptura entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero empezaron a circular, después de que ambos parecieran alejados frente al ojo público. El término de su relación se confirmó cuando el futbolista fue captado junto a la bailarina brasileña Ana Paula Consorte.

Al respecto, García Miró indicó que "siempre" le deseaba lo mejor a su expareja. Además, descartó tener un romance con el mexicano Vadhir Derbez, con quien se le vio en agosto pasando sus vacaciones.

