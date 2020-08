Alondra García Miró comparte foto de su niñez. | Fuente: Instagram

La modelo Alondra García Miró utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de su niñez con sus más de 3.2 millones de seguidores.

La exchica reality dedicó un mensaje a aquella niña, que alguna vez fue, y destacó lo orgullosa que está de haber aprendido a lo largo de los años.

"¿Y que le diría a esta niña inquieta, siempre alegre y despreocupada?", inició su publicación. "Que el camino no siempre será fácil pero que la vida te da la oportunidad de sacar lo mejor de uno mismo", anotó.

"Que a veces se gana y cuando no, se aprende. Que la familia es un regalo de Dios y que los amigos son la familia que uno escoge. Que los sueños pueden hacerse realidad cuando trabajamos por ellos. Que todo lo que haga, lo haga con pasión, vibrando siempre en amor y gratitud", añadió la también actriz.

La imagen logró en poco tiempo superar el millón de likes y cientos de comentarios que destacaron la belleza de Alondra García Miró.

ALONDRA Y SUS DESEOS DE SER MADRE

Hace unas semanas empezaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban que Alondra García Miró y Paolo Guerrero estaban por convertirse en padres por primera vez. Sin embargo, la modelo descartó estar en la dulce espera.

“De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, dijo en una entrevista para el programa “En boca de todos”. Sin embargo, la protagonista de “Te volveré a encontrar” no escondió sus deseos de formar su propia familia.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá”, reconoció García Miró. “Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, agregó.

Para la también empresaria, tener un bebé es una de sus mayores ilusiones en la vida. “Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, indicó al ver una imagen que mostraba cómo se vería ella si estuviera embarazada.