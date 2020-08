Hace unos días, Belinda y Christian Nodal confirmaron oficialmente su relación y ahora gritan su amor al mundo. | Fuente: Instagram

¡Ya son inseparables! Belinda y Christian Nodal reafirman su amor ante todo el mundo, después de que confirmaran su relación hace unos días. La cantante de pop y el artista de género regional, ambos mexicanos, se han convertido en la nueva pareja del momento. Ahora, sus redes sociales son una muestra de sus declaraciones románticas.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Sapito” compartió un video de ambos cantando en el escenario de “La Voz México”, donde se desempeñan como coaches (entrenadores) de los concursantes de sus equipos. Así fue como, gracias al programa, salieron a mostrar su talento juntos por primera vez.

“No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos... Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo”, escribió Belinda a Nodal.

Por su parte, Christian Nodal dedicó unas palabras para su novia, a quien describió como única, bella, loca y pura. Sin embargo, no perdió la oportunidad de hacer frente a sus detractores y críticos, siendo sarcástico sobre quienes señalan que el vínculo amoroso solo es una publicidad para “La Voz México”, de TV Azteca.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre”, expresó el cantante. “Te amo, Belinda. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor”.

¿CÓMO SE CONOCIERON BELINDA Y CHRISTIAN NODAL?

El romance de Belinda y Christian Nodal nació en “La Voz México”, donde se conocieron al cumplir la labor de coaches (entrenadores) de los participantes que van llegando y se unen a los equipos. Los rumores en torno a los artistas se hacían cada vez más fuertes, y finalmente fueron ellos mismos —y la propia cuenta del programa de concurso— que confirmaron la relación amorosa frente a todos sus seguidores en las redes sociales.

Desde que se sabe de su vínculo de amor, los dos son el centro de atención de muchos fanáticos de “La Voz México”, debido a que tienen breves momentos juntos. No obstante, lo más sorprendente fue que decidieran cantar juntos, derrochando lo mejor de sus voces y sentimientos por el otro.

Cabe destacar que, el noviazgo de Belinda y Nodal también ha dado pie a comentarios negativos entre el público y la prensa mexicana. Un columnista de Heraldo de México, Alex Kaffie, opinó que dicho amor se creó como una estrategia para incrementar el ráting del programa emitido por la señal de TV Azteca.