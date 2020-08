Alondra García Miró le envió un emotivo mensaje a su papá, quien recién cumplió años. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

En anteriores oportunidades, Alondra García Miró ha mostrado la admiración que siente hacia su padre, el artista Rafael García Miró. Por ello, este 5 de agosto que su papá cumple años, la modelo no escondió sus afectos y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de “Te volveré a encontrar” compartió una fotografía en la que aparece dándole un beso al célebre pintor. Al inicio de la leyenda de la imagen, ella escribió:

“¡Happy Birthday al mejor de todos! Qué ganas de apachurrarte y festejar juntos un año más de vida. Me quedo con lo lindo que fue recibir las 12 contigo, a pesar de la distancia”.

Actualmente, Alondra García Miró está junto a su pareja Paolo Guerrero en Brasil. De allí que la modelo se encuentre separada de su padre debido al cierre de fronteras producido por la pandemia de la COVID-19.

“Por más que no estemos juntos en estos momentos sabes que mi corazón siempre está contigo”, indicó la modelo. “¡Feliz vuelta al sol! ¡Te amo, Pa!”, concluyó.

ALONDRA Y SUS DESEOS DE SER MADRE

Hace unas semanas empezaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban que Alondra García Miró y Paolo Guerrero estaban por convertirse en padres por primera vez. Sin embargo, la modelo descartó estar en la dulce espera.

“De repente me he pasado de postres en la cuarentena, me han visto con pancita”, dijo en una entrevista para el programa “En boca de todos”. Sin embargo, la protagonista de “Te volveré a encontrar” no escondió sus deseos de formar su propia familia.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá”, reconoció García Miró. “Es uno de mis grandes sueños en esta vida. Siempre digo cuando sea el momento, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande”, agregó.

Para la también empresaria, tener un bebé es una de sus mayores ilusiones en la vida. “Es algo en lo que siempre he pensado, siempre he soñado con ser mamá”, indicó al ver una imagen que mostraba cómo se vería ella si estuviera embarazada.