Melissa Paredes regresó a la conducción de "América Hoy" tras superar el coronavirus y asegura que está mas fuerte que nunca. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Melissa Paredes regresó a la conducción del programa "América Hoy" tras superar la COVID-19. La actriz se mostró emocionada por su retorno tras varios días de ausencia, mientras se recuperaba de la enfermedad en casa.

“Estoy feliz, contenta y agradecida con el programa por otra vez abrirme las puertas”, expresó Melissa en un inicio. “A mis abuelitos que me esperaron y que me escribían, aquí estoy más fuerte que nunca”, agregó.

Melissa Paredes regresó a "América Hoy" con varios kilos menos, detalle que se pudo evidenciar porque la modelo lució un ceñido vestido rojo y su compañero del programa, Edson Dávila, también lo remarcó.

En otro momento del programa, se hizo un enlace desde el centro de vacunación de Campo de Marte, donde se encontraba Gabriela Herrera, participante de "Reinas del show", para recibir su primera dosis contra el coronavirus, así que la conductora intervino y dio un mensaje a todos los televidentes.

"Yo quiero decir algo al público, mucho se escucha de las vacunas que no sirven y yo les digo, todas las vacunas sirven. Yo me puse una dosis de Sinopharm y gracias a Dios no tuve ningún síntoma, así que vayan a vacunarse. No importa el laboratorio, lo que importa es que puede salvar tu vida y la de muchos", finalizó Melissa Paredes.

Su mensaje en redes sociales

Melissa Paredes anunció que superó el coronavirus días atrás a través de sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió en sus 'stories' que ella y su hija pequeña están libres del nuevo coronavirus. "A mí me hicieron una [prueba] molecular y cuantitativa. Luego vino mi Dr. Soñado a corroborar los resultados y darme el alta, ¡por fin!", escribió.

La hija de Melissa Paredes, fruto de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba, también se sometió a exámenes de descarte de la COVID-19. "Gracias, gracias por todos sus mensajes", agradeció la también actriz. "Estoy feliz, ¡por fin 'free' COVID-19!", añadió.

