Amy Gutiérrez resaltó el éxito de Milena Warthon en Viña del Mar 2023 y no descartó la idea de postular el próximo año. | Fuente: Composición

La exintegrante de You Salsa, Amy Gutiérrez, se refirió a la participación de Milena Warthon en Viña del Mar 2023. Si bien consideró que le pareció correcto, espera que en su próxima presentación tenga más seguridad ya que el escenario chileno es de alto calibre.

“Con mucha proyección. Milena tiene mucho talento. Hoy se presentará de nuevo, me imagino que lo hará con mucha más fuerza. Siempre en las primeras presentaciones uno está muy nervioso, pero ella dio la talla”, dijo.

A pesar de ello, Amy Gutiérrez resaltó que Milena Warthon proyecta mucha energía en sus conciertos y atinó a darle un consejo: “Más seguridad. Que esté segura de lo que hace y que le dé con todo. Que solamente piense en romper el escenario, no tanto ganar o en perder, sino en la experiencia (de estar en el Festival de Viña del Mar)”.

Al ver el éxito que han tenido los peruanos en el festival chileno, no descartó la idea de postular el próximo año: “Todavía no lo he hecho, pero vamos a ver si para el otro año se da la oportunidad”, dijo para Infobae.

Susan Ochoa también aconsejó a Milena Warthon

Después de ganar dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2019, Susan Ochoa se hizo más conocida en nuestro país y su carrera musical ha ido en ascenso. Al ver que su compatriota Milena Warthon puede repetir su hazaña este año, se mostró orgullosa de lo que está consiguiendo a su corta edad.

“Sí, la vi (a Milena) todo muy bonito, estoy contenta. Creo que se nombre Perú en un escenario tan imponente ante todo el mundo, porque este festival tiene mucho peso y lo ven en diferentes países, realmente es un orgullo”, comentó.

Teniendo una gran experiencia en escenarios, Susan Ochoa reveló que Milena Warthon le pidió consejos para su próxima presentación que es el miércoles 22 de febrero. “Conversamos y tuvimos una bonita amistad y esta vez me dijo que le podía aconsejar y le aconsejé lo que también hice en ese momento”, agregó.

La representante de Perú en Viña del Mar 2023 logró un puntaje de 5.9 en su primer show y fue uno de los que obtuvo mayor calificación. Frente a ello, Ochoa espera que pueda traer el triunfo a nuestro país.

“Tenemos que pensar en positivo (ganar las gaviotas). Así es que le deseo todo lo mejor, como se lo dije a ella disfruta mucho, deja que tu corazón cante, vive cada momento al máximo. Siempre orgullosa de dónde venimos, peruanas, mujeres empoderadas, que disfrute cada momento y que se lo dedique a todo el Perú”, sentenció Susan Ochoa a Infobae.

