Anahí de Cárdenas recupera poco a poco su cabello. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas se ha convertido en un símbolo de lucha contra el cáncer, luego de mostrar cada detalle de su proceso de quimioterapias, así como los acontecimiento posteriores a su tratamiento.

Esta vez, la intérprete peruana habló de lo que hizo en un día normal y aprovechó para comentar, de una divertida manera, que su cabello está creciendo poco a poco, pues se comparó con la raza de un perro.

"Mientras tanto, mi pelo sigue creciendo y cada vez me parezco más a un schnauzer", bromeó De Cárdenas.

Previamente, la actriz que participó en la película "Asu Mare" se animó a recomendar una serie que vio durante el fin de semana, la cual consideró una de las mejores que ha visto.

"Ayer no hice nada y me quede en la cama todo el dia enviciada con la serie 'Fauda'. He visto la primera temporada de un tirón. De lejos es una de las mejores series que he visto en tiempo", aseguró.

"Un nivel de suspenso y acción de aquellos, nunca sabes qué va a pasar, y siempre pasa algo inesperado. Hay giro, tras giro, es fuerte, real, cruda. Como la vida misma. Es increíble como muestran las virtudes y las maldades de ambos lados. Nadie es un santo, nadie es un demonio. Seres complejos con personajes sumamente bien creados. Gran serie, se las recomiendo", añadió Anahí de Cárdenas.

SU CONSEJO DE RELAJACIÓN

La artista Anahí de Cárdenas aconsejó, a sus seguidores en Instagram, a tomarse un tiempo al día para la relajación.

“Creo que es importante también tratar de tomarse una hora o 20 minutos al día para sentarse y relajar, y no hacer nada. Yo sé que hay mil y un cosas que merecen nuestra atención, tenemos que hacer y arreglar. (…) Vas a inhalar todo el aire que puedas y vas a llevarlo acá, a la panza”, detalló.