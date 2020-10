La artista Anahí de Cárdenas se refirió a su proceso como paciente de cáncer. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas celebró estar libre de cáncer. A través de sus redes sociales, la actriz de “No me digas solterona” ha compartido su día a día desde que fue diagnosticada con la enfermedad y, recientemente, reveló una gran noticia: se recuperó del cáncer de mama.

La artista, de 37 años, expresó que el dolor sigue presente, pero no es algo insoportable a estas alturas. Tras realizarse una operación de doble mastectomía y su posterior reconstrucción, se mostró muy positiva por los años que vienen. Aunque aclaró que deben de pasar cinco años sin recaídas para decir que fue una recuperación absoluta.

“Ha sido un proceso bastante doloroso, lo sigue siendo. Nada no soportable, pero sigo con dolor”, contó Anahí de Cárdenas. “Pero la buena noticia es que estoy sin cáncer, igual no se le cuenta a un paciente en remisión hasta dentro de cinco años. Hay que tomar medicación por los siguientes años, y si estás libre puedes tocar la campana de absoluta recuperación. Esperando que los próximos cinco años sean relajados”, comentó en un video a través de su cuenta de Instagram.

Después de someterse a la doble operación, Anahí de Cárdenas deberá realizarse chequeos médicos cada seis meses para estar segura de tener una recuperación completa. “Gracias a mi segunda mastectomía ya no tengo que chequearme cada tres meses, sino cada seis para ver mis ganglios y que no haya nada por ahí. Pero en las mamas ya no me va a regresar el cáncer”, agregó.

UNA REFLEXIÓN PARA TODA LA VIDA

Nuevos proyectos vienen en camino, tal como la iniciativa que ha llamado “DecentralizArte”, cuyo objetivo es llevar las artes escénicas y la prevención a todo el Perú. En ese sentido, la actriz Anahí de Cárdenas se sinceró sobre esta etapa dura que ha afrontado en su vida, por lo que, considera que todo tiene un propósito.

“Todo esto que me ha pasado a mí es por y para algo. Eso es para llevar el tema de la prevención y concientizar acerca del cáncer de mama que es la causa número 2 de muerte en las mujeres de nuestro país”, concluyó en conversación con sus seguidores en Instagram.