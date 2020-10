Anahí de Cárdenas superó el cáncer de mama tras realizarse una doble mastectomía. | Fuente: Instagram | Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas venció el cáncer de mama tras una serie de tratamientos como la quimioterapia y la doble mastectomía a la que se sometió hace unos días. La actriz dijo que es una gran felicidad decirle adiós a una enfermedad mortal, pero, de todas maneras, seguirá con sus chequeos y prevenciones.

“Me siento súper contenta, agradecida, bendecida por este año tan duro que me ha tocado... Sí, escuchas bien, me siento bendecida por el año duro”, dijo en una entrevista para el diario Perú 21.

La protagonista de “No me digas solterona” aseguró que ahora se siente más fuerte que antes porque “estoy viva y puedo disfrutar de la vida”. De Cárdenas también contó con detalles cómo fue que le diagnosticaron la enfermedad.

“Me estaba duchando, me hice un auto chequeo y me noté un bulto. Inmediatamente saqué cita con la ginecóloga. Fue todo muy rápido. Al día siguiente me mandaron a hacer una biopsia y los resultados salieron la semana siguiente. Me confirmaron que tenía cáncer”, dijo.

Por ese motivo, en sus redes sociales invita a sus seguidores a que se toquen sin sentir vergüenza de su cuerpo.

“Es necesario hacerse anualmente una mamografía y un autoexamen mensual que toma cinco minutos, mientras una se lava el pelo. Si sientes un bulto o algo en tu seno que no has notado antes, lo mejor que puedes hacer es ir al médico para chequeártelo. Miedo debería de darles a las personas no saber, la incertidumbre. Hay que tomar al toro por las astas”, agregó Anahí de Cárdenas.

Asimismo, confesó que lo de adentro es lo más importante y así lo hizo saber a través de un ejemplo:

“El exterior es solamente como una ropa que nos dieron cuando nacimos y, conforme vamos creciendo, se va desvaneciendo como una flor. Nuestro exterior es como la envoltura de un chocolate, puede ser muy lindo o puede ser muy simple, pero el chocolate siempre será lo más rico, es lo que importa”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Esta es la primera novela del escritor peruano Ciro Alegría, publicada en Chile en 1935 donde vivía como exiliado político. “La serpiente de oro” es la novela con la que pasó a la historia de la literatura “indigenista” y donde el río Marañón es el auténtico protagonista de un reparto coral que surge entre sus meandros y torrenteras, los balseros.