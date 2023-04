Anahí de Cárdenas tiene una larga trayectoria en la pantalla chica y grande del Perú. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

La actriz Anahí de Cárdenas decidió emigrar hacia los Estados Unidos para radicar en Los Ángeles y continuar ampliando su experiencia actoral. Sin embargo, estar fuera del Perú le produjo algo más que nostalgia, según confesó en una publicación que hizo a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un carrete de fotografías en las que aparece junto con sus amistades, pero también en situaciones donde se le ve triste. "A pesar de que las cosas van bien, a veces me siento culpable", escribió en la descripción. "Me siento mal de estar acá. Me siento partida por la mitad. Con un pie allá y uno acá", añadió.

Anahí de Cárdenas admitió que le "da ansiedad" perderse "en las traducciones". También que le "pongan en una lista negra por no llegar a un casting a tiempo". "Por entender mal y confundirme con los horarios, porque mi computadora está en hora Perú", agregó.

"Me da ansiedad no estar con mis gatos. Tengo una bola, un nudo en la mitad de mi panza que no se desata con nada, salvo si no tomo ese café de miércoles que estoy tomando", continuó la actriz de películas como "Dioses", "Asu Mare", entre otras.

Anahí de Cárdenas compartió una publicación emotiva en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas se casó con Elías Maya

Anahí de Cárdenas y su pareja, el abogado Elías Maya, contrajeron matrimonio en octubre del año pasado, en una ceremonia íntima. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz publicó las primeras postales de su boda a la que asistieron sus familiares y amistades más cercanas.

"Fue una lindisima tarde, mi suegra se lució con la comida y el highlight fueron los postres que hizo su hermana! Que delicia! ya estamos legalmente casados!", dijo la actriz en redes sociales.

Entre los invitados a la celebración se encontraban presentes las actrices Gina Yangali y Natalia Salas, quienes compartieron algunas imágenes junto a los recién casados. Como se recuerda, en diciembre del año pasado la pareja se comprometió. El joven le entregó el anillo en la playa durante su viaje a Punta Sal, en Tumbes.

Aunque ya pasó por un divorcio, Anahí de Cárdenas confía que esta segunda oportunidad "será la vencida".

"El amor dura hasta donde dura, yo soy divorciada, entonces es mi segundo matrimonio, y creo que la segunda es la vencida. Después de esto ya no me caso más", expresó a RPP Noticias.

