"¡No me digas solterona!" se estrenará en Netflix el próximo 8 de octubre. | Fuente: IMDB / "¡No me digas solterona!" (2018)

Una nueva cinta peruana se suma al catálogo de Netflix. Esta vez, se trata de “¡No me digas solterona!”, la película protagonizada por Patricia Barreto que se estrenará en el gigante del streaming el próximo 8 de octubre.

Así lo anunció Ani Alva Helfer, la directora del filme, a través de sus redes sociales. En una serie de ‘stories’ publicados en su cuenta de Instagram, la realizadora señaló que su ópera prima fue captada por la plataforma de películas.

“Obviamente no es una decisión, ellos deciden si quieren tu película o no”, señaló. “Ya les puedo develar esto y estoy muy feliz. Los invito a verla a quienes no la vieron y a los que ya la vieron, tienen una oportunidad ahí”, agregó.

Como se recuerda, “¡No me digas solterona!” fue estrenada en marzo de 2018 y contó con un elenco conformado por Patricia Barreto, Anahí de Cárdenas, Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva, Fiorella Rodríguez y Marisol Aguirre.

Ani Alva Helfer, directora de "¡No me digas solterona!", anunció el estreno de su cinta en Netflix. | Fuente: Instagram / Ani Alva Helfer

EL DEBUT DE ANI ALVA EN LA TELEVISIÓN

La directora Ani Alva Helfer, conocida por su película “No me digas solterona”, anunció a través de sus redes sociales que viene incursionando por primera vez en el mundo de las telenovelas. Se debut en la pantalla chica llega gracias a Del Barrio Producciones.

A través de su cuenta de Instagram, la realizadora nacional compartió un avance de la producción que viene dirigiendo por estos días. En la leyenda de la publicación, Alva Helfer se mostró entusiasmada por este nuevo reto y adelantó el título de su nuevo proyecto audiovisual.

“¡Muy feliz de contarles que estoy dirigiendo por primera vez una telenovela!”, señaló la directora. “Se llama ‘Mi vida sin ti’… Feliz y agradecida de integrarme a la familia de Del Barrio Producciones. No se pierdan muy pronto esta linda historia por América Televisión”, añadió.