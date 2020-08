André Silva dedica sentido mensaje a su madre quien falleció hace seis meses. | Fuente: Instagram

El actor André Silva, reconocido por su participación en distintas novelas como “Mi amor el wachimán” y “Misterio”, recordó a su madre con un sentido mensaje por medio de las rede sociales tras cumplirse seis meses de su fallecimiento.

En su cuenta de Twitter, el artista confesó que, hasta el día de hoy, no puede asimilar la pérdida y quiere gritarle al mundo la falta que le hace:

“Han pasado 6 meses, mamita, desde tu partida. Me gustaría pintar las paredes y gritarle al mundo cuánto te amo y cuanta falta me haces. Aún no asimilo que no estés aquí conmigo ¿Cómo se vive sin ti? Lo iré descubriendo madre. Te lo prometo. Te extraño”, se lee.

Algunos de sus compañeros como Paul Martin, Cindy Díaz y Juan Carlos Rey de Castro le enviaron un abrazo a la distancia. Sus fanáticos también le dejaron mensajes alentadores asegurando que su madre “ahora es un ángel” y que, a pesar de no estar físicamente, “está en el corazón”.

PROYECTOS

Recientemente, André Silva protagonizó la obra de teatro "Roberto Zucco", donde dio vida un asesino con una conducta violenta. "No es la primera vez que hago teatro de esta naturaleza, donde se combinan herramientas básicas como la danza y el circo. Es bastante agotador, pero lo estoy disfrutando al máximo", comentó.

Asimismo, terminó el rodaje de la película "No me digas solterona 2", secuela donde volverá a interpretar a José. Su estreno estaba programado para abril, pero debido a las nuevas medidas de cuarentena, puede que esto cambie.

También formó parte del elenco de “Av. Larco, el musical” que tenía planeada su temporada del 13 de mayo al 7 de junio en el Centro de Convenciones María Angola.