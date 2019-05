Andrea Luna asegura que recibe amenazas de muerte de parte de un hombre que ya identificó

Andrea Luna revela que está siendo amenazada de muerte. | Fuente: Instagram de Andrea Luna

Andrea Luna está viviendo una pesadilla debido a las amenazas que recibe de parte de un sujeto que ha llegado al punto de decirle que le "enviará un sicario".

La imagen de Andrea Luna era utilizada en una página web para adultos, donde se ofrecía para servicios sexuales, según dio a conocer el programa de Magaly Medina, "Magaly TV: La firme".

Consultada por el programa, Andrea Luna comentó que se encuentra mortificada debido al acoso a la cual es víctima por parte de un sujeto que le escribe constantemente, e incluso reveló que recibe amenazas en redes sociales.

"Me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario. Hay otro que hace poco también salió en prensa que me mandaba fotos horribles y así todos los días me pasa... para mí no es nuevo”, reveló la actriz.

Andrea Luna revela que está siendo amenazada de muerte. | Fuente: Captura de TV

Andrea Luna aseguró que ya tiene todos los datos de esa persona para realizar la denuncia correspondiente. “Ya tengo todos sus datos y voy a ir a denunciarlo”.

ACOSO EN REDES SOCIALES

En marzo, la actriz denunció haber sido acosada en redes sociales. Y con el objetivo de alertar a otras chicas, dio a conocer el nombre y número telefónico del sujeto que la hostigó con videos íntimos.

"Quiero denunciar por este medio que estoy siendo víctima de acoso desde esta mañana por este sujeto llamado Jhoao Misael Ciprian Villegas Vásquez con DNI 70985656 y con los números 982764333 y 936930409", escribió.