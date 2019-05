Pedro Moral sorprendió al visitar el programa de Magaly Medina. | Fuente: Composición

Pedro Moral sorprendió al visitar el set de "Magaly TV: La Firme", tras participar en dos ediciones de "El valor de la verdad", donde reveló detalles de su frustrada boda con Sheyla Rojas.

Al iniciar el programa de Magaly Medina, Pedro Moral reveló que sus padres se iban a encargar de costear su boda con Sheyla Rojas, debido a que también pagaron los matrimonios de sus hermanos.

La popular 'Urraca' inició la entrevista con el empresario y le preguntó sobre sus declaraciones en "El valor de la verdad", a lo que él contestó: "La boda la iban a pagar a mis papás. No es que yo no haya querido pagarla, solo que han pagado las bodas de todos mis hermanos y querían hacerlo".

Asimismo, Pedro Moral justificó sus declaraciones en el programa de Beto Ortiz porque Sheyla Rojas le dijo "mantenido y vividor". "Yo nunca he trabajado para nadie, siempre he trabajado para mí y mi familia", agregó Pedro Moral.

YA OLVIDÓ A SHEYLA

Luego del amor, no existe ni el recuerdo. El empresario Pedro Moral señaló que no mantiene contacto con la actual conductora del programa ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas. “Está bloqueada de mis redes, no existe (…) Ella ya no existe en mi vida (…) No tengo nada que hablar de eso”, afirmó frente a la prensa. Moral agregó que, si bien su familia era cercana a Sheyla Rojas, ahora “está al margen”.



Pedro Moral también recordó la reciente demanda que le impuso el abogado de la excombatiente, Yorry Wharton, por su declaración en “El valor de la verdad”. Moral había dicho en esa oportunidad que el abogado trabajó con Sheyla Rojas “por canje” porque ella no le pagaba sus honorarios. “Dicen, ¿no? Vamos a ver. Mi abogado ya está encargándose de ese tema”, respondió.