Actores se pronuncian tras denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese. | Fuente: Instagram

Tras la denuncia de Mayra Couto contra su colega Andrés Wiese, los actores que dieron vida a los personajes de la serie "Al fondo hay sitio" se pronunciaron a través de las redes sociales.

Mónica Sánchez, quien interpretó a Charito, la madre de Grace, expresó su solidaridad con su hija en la ficción. "Te abrazo, Mayra Couto. Aún no salgo de mi asombro", anotó en Twitter.

De igual forma, Magdyel Ugaz, quien encarnaba a Teresa, la tía de Mayra Couto en la serie de televisión, manifestó su apoyo a su compañera de grabaciones.

"Muchas veces, a medida que fui creciendo, entendía que para ser parte de esta sociedad, tenía que normalizar muchas que me hicieron daño y que hasta el día de hoy aparecen como fantasma en mi vida. Trabajo día a día en mi sanación y sé que tú también lo estás haciendo. Acá a la distancia, estoy contigo hermana", escribió la intérprete.

Te abrazo @coutomayra

Aún no salgo de mi asombro. — Mónica Sánchez (@21Cordeliamar) June 10, 2020

Asimismo, Karina Calmet, quien interpretaba a la madre de Nicolás en "Al fondo hay sitio", recalcó su apoyo hacia Mayra Couto en la red social.

"Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse", anotó.

De otro lado, otros actores defendieron a Andrés Wiese y pidieron que no se juzgue sin pruebas, lo cual ha sido criticado por los cibernautas. Entre ellos está la actriz Carolina Cano.

"Estoy en contra de todo tipo de acoso, de la misma manera en la que estoy en contra de la intromisión a la privacidad. He trabajado con Andrés Wiese en distintos proyectos, desde mi experiencia, jamás he tenido ningún problema con él, ni he visto que se comportara de manera irrespetuosa con nadie, por el contrario, es un gran compañero, amigo y profesional", indicó.

"La prensa no debe divulgar cosas sin previa investigación seria y nosotros no podemos sumarnos a eso con morbo, compartiendo post sin saber realmente los hechos o la versión de ambas partes, estas cosas tan a la ligera destruyen vidas, no seamos cómplices", añadió Cano.

Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto.

Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) June 9, 2020

También, el actor Adolfo Chuiman, quien daba vida a Peter en "Al fondo hay sitio", reveló que habló por teléfono con Andrés Wiese y sintió que "estaba llorando".

"Me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, contó para diario Trome. "Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado", sostuvo.

Sergio Galliani, que dio vida a Miguel Ignacio de las Casas, el padre de Nicolás, también habló sobre Andrés Wiese, luego que un usuario de Facebook le pidiera su opinión.

"No hay nada que defender, los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir consecuencias... va a salir parado como buena persona que es", escribió el actor.

Asimismo, el productor Efraín Aguilar indicó que, en los ocho años que duró la teleserie, "estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones" y "jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional".

"Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba, y por lo tanto era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese", recalcó.

"Pienso que hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas. No sé dónde leí lo siguiente: 'No hagas periodismo, si no es para enaltecerlo'", concluyó.



DENUNCIA DE ACOSO

Mayra Couto, quien dio vida a Grace en "Al fondo hay sitio", decidió realizar una denuncia pública contra Andrés Wiese, quien interpretaba a Nicolás en la serie peruana.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.