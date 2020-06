Mayra Couto aseguró que Andrés Wiese la acosaba sexualmente. | Fuente: Instagram-RPP Noticias

El productor y director de la exitosa serie "Al fondo hay sitio", Efraín Aguilar Pardavé, se pronunció a través de su cuenta de Facebook sobre la acusación de Mayra Couto contra Andrés Wiese.

Efraín Aguilar indicó que, en los ocho años que duró la teleserie, "estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones" y "jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional".

Asimismo, recalcó que siempre dejó las puertas abiertas para que cualquier persona del equipo le comparta cualquier inquietud o molestia, con el fin de resolverlas, pero nunca recibió ninguna demanda contra Andrés Wiese.



"Quiero agregar que mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba, y por lo tanto era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese", recalcó.

Asimismo, expresó el cariño que tiene por la actriz Mayra Couto, quien nunca le manifestó ninguna molestia sobre su colega. "La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese", precisó.

Finalmente, Aguilar Pardavé consideró importante no dañar la imagen de las personas. "Pienso que hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas. No sé dónde leí lo siguiente: 'No hagas periodismo, si no es para enaltecerlo'", concluyó.

DENUNCIA DE ACOSO

Mayra Couto, quien dio vida a Grace en "Al fondo hay sitio", decidió realizar una denuncia pública contra Andrés Wiese, quien interpretaba a Nicolás en la serie peruana.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.