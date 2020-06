Mayra Couto dejó extensa reflexión tras críticas a María Grazia Gamarra. | Fuente: Instagram

Luego de sumarse a las acusaciones de malos tratos contra María Grazia Gamarra, la actriz Mayra Couto envió un extenso mensaje en su cuenta de Twitter para pedir que se detengan los insultos.

"Tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años", señaló en referencia a su comentario sobre que María Grazia Gamarra la llamó "foca".

"Las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiempo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella", recalcó la recordada Grace Gonzáles de "Al fondo hay sitio".

Mayra Couto recalcó que todas las personas merecen respeto y lamentó que se hagan insultos para enfrentar a las mujeres.

"Es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a 'enfrentarnos entre mujeres' por satisfacer el ojo masculino. Y nosotras hemos caído redonditas en ese juego feroz", expresó. "Todas las personas tenemos problemas y cometememos errores y horrores", añadió.

Asimismo, la intérprete peruana reconoció que en algún momento ella también ha sido agresora y aprovechó para pedir disculpas a quienes ha ofendido.

"Yo también he sido agresora durante probablemente toda mi vida. Pero sigo cuestionándome a mí misma mis comportamientos. Y pedir disculpas, es un acto muy difícil, pero quiero aprovechar en disculparme con las personas a las que yo también he maltratado/etiquetado", escribió.

"Esto no es un chiste. No es un caso aislado. Todas las personas deberíamos reconocernos agresores y agresoras e intentar cambiar. Todas las personas deberíamos reflexionar día a día sobre nuestras acciones y dichos", añadió Mayra Couto.

Finalmente, se solidarizó con María Grazia Gamarra y consideró que su colega debe sentirse mal con los ataques que ha recibido. "Me solidarizo con ella porque ser el punto y la comidilla de los que no tienen nada que hacer, es una mierda", manifestó.

"Debe estar sintiéndose mal en este momento y aunque no tenga afinidad ni relación con ella, estoy intentando cuidarla. Porque sé que no ha salido a defenderse, porque quizás no tiene fuerzas", concluyó Couto.